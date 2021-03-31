〈房產〉全台房市交易延續去年熱絡 3月交易量高速成長

台股高檔盤整、出口暢旺讓民眾看好經濟前景，消費信心增強，加上農曆年前壓抑買氣出籠，雖有房地合一稅修法紛擾，但不影響自住、置產買氣，房仲業者統計，3 月全台交易量較去年同期成長 32%。

根據永慶房產集團研展中心統計，與去年 3 月同期相比，台北量增 46%，新北與桃園分別成長 35% 與 10%，新竹縣市量增 56% 最為亮眼，台中成長 32%，台南與高雄則分別量增 48% 與 36%。

永慶房屋業管部協理謝志傑說明，去年 3 月正是國內新冠肺炎疫情較為嚴重的時期，尤其是 3 月中在各國疫情大爆發的狀況下，民眾恐慌情緒明顯增加，看屋腳步更為放緩，讓交易量減少，房市量能屬於相對低檔。

謝志傑表示，通常在農曆年後民眾會回歸正常看屋步調，交易量會有明顯的成長，而今年也不例外，雖然自去年 12 月起政府推出「健全房市方案」打炒房，但針對自住、長期置產投資族群完全沒有影響，在民眾了解政策意涵後，有購屋意願的民眾仍積極進場，讓今年 3 月交易熱度攀高，較去年同期成長超過 3 成。

中信房屋總經理張世宗表示，2 月因工作天數少、營業天數短，比較基期低使得月增率表現大幅成長，但即使如此，3 月份強勢的交易買氣，仍可透過與 1 月的比較看出端倪。此外，若再觀察今年首季，累計交易量更可發現全台成交件數成長率比起去年同期有將近 19% 的成長，也反映出交易氣勢明顯未受政策因素所影響。

住商機構企畫研究室統計旗下加盟店 3 月成交業績，在打房政策山雨欲來下，全台與 1 月相比量增 16.3%，也比 2 月多出 67.5%，還較去年同期量增 35.7%。

住商機構企畫研究室資深經理徐佳馨指出，低利與高成數帶動本波買氣，買方想趁曖昧期撿便宜，加上賣方也願意獲利了結，也讓交易明顯成長。

中信房屋 3 月份成交表現出色，全台六都月增率及年增率雙雙呈現正成長格局，其中桃園、高雄、台北與新北月增率都超越 6 成，年增率超過 3 成以上者為台南和高雄。

中信房屋 3 月六都月增率與年增率分別是：台北市 66.7% 與 20%、新北市 61.1% 與 21.3%、桃園市 72.1% 與 13.6%、台中市 41% 與 26.4%、台南市 58.6% 與 43.8%、高雄市 68.9% 與 34.8%，全台交易表現則為 63.7% 與 16.4%。