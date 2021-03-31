宏碁金雞展碁國際今掛牌上市 首日最高大漲180%

宏碁 (2353-TW) 旗下 3C 專業通路代理商展碁國際 (6776-TW) 今 (31) 日以每股 25 元掛牌上市，早盤最高來到 70 元，漲幅達 180%，午盤前仍漲逾 150%，大展蜜月行情，展望今年，展碁國際看好，在宅經濟發酵下，遊戲、家電產品顯著成長，今年營運可望維持高檔。

展碁國際董事長陳俊聖表示，宅經濟動能下，展碁國際具有教育、電競、保養品通路品牌，未來希望持續透過 3C 代理，創造物流、金流、加值輔銷效益，日前也正式進軍家電市場，同時開設實體門市，總經理林佳璋也指出，上市後就是責任的開始，未來將創造更多價值讓市場認同。

展碁國際也是陳俊聖接手宏碁董座以來首家直接掛牌上市的小金雞，陳俊聖表示，今年將持續推動多重事業發展，依照計畫，今年還會有小金雞申請上市、上櫃。

展碁國際是台灣第一大軟體產品、前三大資訊產品代理商，代理資訊電子產品、應用軟體、數位娛樂、系統整合、中小企業解決方案與家電等，代理品牌超過 150 個，包含伺服器通路品牌美超微，也是任天堂台灣主要總代理、Adobe 軟體獨家代理等。

展碁國際去年營收 172.81 億元、年增 27.98%，毛利率 4.12%、年減 0.47 個百分點，營利率 1.02%、年增 0.1 個百分點，稅後純益 1.94 億元、年增 53.97%，每股純益 2.63 元。