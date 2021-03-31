市場泡沫風險疑慮增 劉德音、陳俊聖示警

全球經濟浮現泡沫化危機，繼台積電 (2330-TW) 董事長劉德音示警市場出現重複下單現象後，宏碁 (2353-TW) 董事長陳俊聖今 (31) 日也認為，市場已有通貨膨脹、泡沫風險存在，從股票市場、房地產、原物料價格、終端產品價格等四大方向均有警訊出現。

陳俊聖被問及筆電漲價議題，認為受原物料、運費不斷上漲壓力，終端產品售價難以吸收成本，漲價已難避免，但隨著終端產品售價調漲，一般民眾也將有感泡沫化警訊出現。

陳俊聖指出，從經濟學角度，四大方向看可以出通膨、泡沫化現象，首先是股票市場，認為近期掀起投資 SPAC(特殊目的收購公司)，金額、上市家數暴增均有過頭跡象，此外，全球房地產市場包含美國、法國巴黎周遭都有上漲。

原物料方面，陳俊聖表示，工業用的銅、鋁，加上運費都在上漲，最後則是終端產品售價上漲，而當民眾發現時，泡沫現象已儼然成形，現在各國為刺激經濟，也陸續推出貨幣政策、財政政策，大量印鈔、增加貨幣供給量，雖然短期看起來沒有問題，但通常發生泡沫問題時已來不及，需加大力度補救。

不只陳俊聖示警風險，劉德音昨 (30) 日出席台灣半導體產業協會 (TSIA) 年度大會也表示，28 奈米等成熟製程已出現重複下單現象，並點出三因素影響，包含疫情導致供應鏈庫存堆積、美中貿易戰不確定因素導致重複下單、疫情加速數位轉型等，凸顯晶圓短缺、市場泡沫疑慮。

另一方面，有「台灣先生」之稱的谷月涵日前也認為台股進入投機階段，甚至點出將有「泡沫化疑慮」，對此，金管會主委黃天牧今日受訪回應，每個人選股邏輯不同，但也坦言台股「萬六是比較高了一點」。