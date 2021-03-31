亞翔奪桃機航廈大單 在手訂單衝600億元創新高

桃機第三航廈土建工程完成決標，確定由亞翔 (6139-TW) 旗下榮工工程與三星物產 (Samsung C&T Corporation) 共組的團隊拿下，將打造國家大門，由於該案預算高達 445 億元，亞翔證實，該案挹注下，已簽約未完工的在手訂單金額創下歷史新高。據悉，亞翔在手訂單已高達 600 億元，約當亞翔四年營收規模。

除土建工程，桃機也正進行機電工程招標作業，單案金額約 105 億元，目前參與投標廠商包括亞翔、士電、東元、百總工程等，據悉，由於亞翔已先拿下土建工程，也有很高機會取得機電工程訂單，且該案是亞翔獨自投標，得標後，對營收的挹注將相當可觀。

亞翔主要在建工程還有蘋果 (AAPL-US)、台積電 (2330-TW)、旺宏 (2337-TW)、華邦電 (2344-TW) 等大廠訂單，預計陸續在今年貢獻營收，推升今年營收重返成長。亞翔前 2 月營收達 27.59 億元，年增 66.24%，已接近去年第一季 28.16 億元的水準。

桃機預期，第三航廈北登機廊廳、主體航廈、南登廊廳將分三階段施工，預期分別在 2024 年、2025 年、2026 年完成，預計 2026 年第三航廈可望全區完工啟用啟用。