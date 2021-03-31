谷歌在歐洲投資2500萬美元 以打擊假新聞

據報導，谷歌 (GOOGL-US) 在週三 (31 日) 宣布表示，將向新成立的歐洲媒體和資訊基金會 (European Media and Information Fund) 投資 2500 萬美元，以打擊網路假新聞。

報導指出，在去年，因新冠肺炎疫情和美國總統大選，網路假新聞和假消息激增，有部分人士指責社交媒體沒有更積極地解決這一問題，而監管機構也表示可能將會對此採行更嚴厲限制行動。

歐洲媒體和資訊基金會由 Calouste Gulbenkian 基金會和歐洲大學學院於上週發起並推出，旨在招募研究人員、事實審查員、非營利組織和其他公共利益導向的機構，以幫助打擊假新聞。

谷歌歐洲、中東和非洲地區業務與運營負責人 Matt Brittin 對此表示，在經歷並克服去年的不確定性和各項挑戰的同時，事實證明，對人們來說，獲得準確的訊息並查核事實比以往任何時候都更為重要。

谷歌曾在去年 12 月解除政治廣告禁令，但在今年 1 月 6 日美國前總統川普 (Donald Trump) 支持者圍攻美國國會後，再度封鎖政治廣告宣傳。隨後，該公司已經在 2 月底宣布解除政治廣告禁令。

美國民主與共和兩黨的數位策略分析師則表示，認為此類全面封殺禁令過於廣泛，未能有效打擊平台上假消息氾濫的問題。

在先前，谷歌旗下影音平台 YouTube 也為應對假消息問題移除了約 3000 個頻道，該公司表明這些頻道有組織的散播不當訊息，企圖藉此影響政局、政府和民意。