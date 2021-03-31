ARK每日追蹤：增持TWLO、TWTR 減持PYPL、騰訊

華爾街新興「女股神」Cathie Wood 在 2013 年創辦 ARK 基金，ARK 向來專注投資科技創新族群，包括自動車、區塊鏈、基因、互聯網企業等，Cathie Wood 更因為在 2020 年大舉壓注特斯拉，讓她所創立的 ARK 基金績效傲人而聲名大噪。

anue 鉅亨網每日為投資人整理 ARK 系列基金倉位變化，包括 ARKF、ARKG、ARKK、ARKQ、ARKW，以下是 3 月 30 日之個股進出明細。

買進 賣出 BILL TCEHY SE TREE SGFY NVS SEER PHR MASS PSTI BLI SYRS BFLY ICE ADPT SPOT ACCD REGN TWTR PYPL TWLO PSTG FATE PCAR BEAM ISRG U API TTD FB

週二 (30 日) ARK 系列基金大幅加倉雲通訊股 Twilli (TWLO-US) 近 7.3 萬股，耗資約 2312.1 萬美元，另外，也繼續加倉 Twitter (TWTR-US) 與電商巨頭 Sea (SE-US)。

減倉方面，ARK 系列基金持續賣出 Paypal (PYPL-US)、聲網 Agora (API-US)、騰訊 ADR (TCEHY-US)。