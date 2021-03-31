掌握財報資訊與產業趨勢 挑對飆股翻倍賺

撰文：龔招健

撇開刻意炒作的個股，飆股通常有兩種，一種是成長股，另一種是轉機股。投資人想發掘飆股，就要從成長股和轉機股這兩大類去著手。隨著上市櫃公司 2020 年財報在今（2021）年 3 月底前陸續公布，透過公司財報及法說會訊息，這兩大類股就呼之欲出了。

基金經理人出身的財子學堂創辦人林成蔭指出，觀察已公布的上市櫃公司去年度財報，上半年獲利普遍較差，主要是受到新冠疫情各國實施封城管制影響，但下半年獲利普遍好轉，以全年來看，整體獲利是成長的。

半導體等科技股受惠疫情下的居家辦公、線上學習及購物需求大增，加上 5G 商機發酵、汽車產業回溫，去年交出亮眼的成績單。傳產股也有表現亮眼的疫情受惠股，除了醫療口罩等防疫概念股，還包括電視、網路購物等電商概念股，比如去年獲利創新高的富邦媒（8454）；由於台灣疫情控制良好，經營美妝實體門市的寶雅（5904），去年獲利也創新高。

林成蔭提醒，有些個股去年獲利大好，但利多公布之後，股價卻利多出盡，不漲反跌，例如美德醫療–DR（9103）等醫療口罩防疫股，主要是因為先前股價已經倍數大漲，提前反映，而今年以來各國開始施打新冠疫苗，醫療口罩價格早已回跌，投資人對於醫療口罩等低技術門檻防疫物資的後續需求存疑。

另外，去年台幣兌美元大幅升值，許多上市櫃公司都出現匯損，例如：可成（2474）匯損高達 56 億元，大立光（3008）匯損約 18 億元，國巨（2327）匯損 14.35 億元，吃掉不少獲利。不過，匯損的利空對於股價的衝擊似乎已經鈍化。

台積電持續成長、聯電遇瓶頸

鴻海轉型電動車代工只許成功

台積電（2330）為首的科技成長股，是過去幾年到今年初陣容最整齊的飆股。除了基期較低的鴻海（2317），台積電及其他大型科技科股近期紛紛回檔整理，資金相繼轉進基期較低的中小型股、傳產原物料或景氣循環股，投資人可從這兩大族群找出股價相對低估、成長趨勢明確或出現轉機的個股。

鴻海去年股價幾乎沒漲，今年算是補漲，主要反映其布局電動車代工商機的強大企圖心及執行力，這也是市場認同的產業大趨勢；股價是否能漲到前董事長郭台銘多次承諾的 200 元目標價，還要看公司轉型的成果，但股價可能提前反映，因此拉回量縮整理時，要找買點。

至於台積電，儘管基期已經很高，但它在 5 奈米以下先進製程的領先優勢，未來 5 年難以被超越，受惠於 5G、資料中心伺服器高效能運算（HPC）的成長動能明確，因此近期回檔整理，可留意低接的買點。

同樣是晶圓代工，專注成熟製程的聯電較像是景氣循環股，目前產能已滿載，未來幾年成長空間有限，甚至將來中國中芯（拜登政府近期已放行成熟製程機台設備）及歐美晶圓廠成熟製程大量開出，將再度面臨殺價競爭，過去幾個月股價倍數大漲累積了龐大賣壓，後市不宜太樂觀。

當大型科技股普遍回檔休息

有利中小型成長股及轉機股

當大型科技股普遍回檔休息，不占權重的中小型股（包括科技股、傳產原物料或景氣循環股）相對有機會表現，例如：偉詮電（2436）、強茂（2481）、台驊投控（2636）、健和興（3003）、閎康（3587）、亞電（4939）、廣明（6188）、聚鼎（6224）、力成（6239）、台郡（6269）。

除了台積電和鴻海兩大科技龍頭股，本刊也精選台驊投控、健和興、閎康、聚鼎等 4 檔中小型股，在下一篇分別以專文介紹。

近期美國擴大新冠病毒疫苗接種，又接連通過數兆美元的財政紓困方案，市場對通膨的疑慮升高，10 年期美債殖利率飆升至 1.7%，去年領漲的科技股賣壓出籠。統一證券金融商品部副總蒲建亨表示，就大環境來看，美國失業率未見明顯改善，升息跡象不明顯，加上美股財報普遍表現良好，因此股價修正也可視為 5G、電動車等趨勢科技股逢低進場的時機。

全文未完，完整內容請見《Money 錢》2021 年 4 月號第 163 期