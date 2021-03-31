資金狂潮未退 這些漲價題材股看俏

漲價題材帶動航運股在 2020 年下半年飆漲了一波，目前股市資金派對仍在持續，還有哪些營運有轉機、獲利持續成長的產業與公司，有機會在 2021 年走出新一波的格局呢？

撰文：劉宗志 攝影：張家禎

航運股類股指數從去（2020）年 10 月開始一波大漲行情，短短 2 個月指數就大漲超過 5 成，同期漲幅遠勝大盤和半導體類股，成為傳產族群的反攻領頭羊。究其原因，業績大幅好轉是股價強勢的後盾。舉例來說，貨櫃航運龍頭長榮（2603）自去年 12 月開始，單月營收出現年增率超過 5 成的爆發性成長，強勢表現可見一斑。

今年在基本面、資金面持續偏多的市場共識之下，還有哪些族群有機會複製航運股的好表現？

根據美銀美林經理人調查報告，34% 的經理人認為，全球經濟將迎來 V 型復甦，而 9 個月前看好 V 型復甦的比例僅 10%。更有高達 91% 的經理人預期 2021 年經濟成長將更為強勁，這個數字也創下自調查以來的最佳紀錄。

從資金流向來看，61% 的經理人加碼全球股市，在股市的配置比例為 2011 年以來新高，現金持有比重則下滑至近 8 年的最低水位。對於股市的看法，超過半數的經理人認為目前美股處於牛市後期，近 3 成則認定美股為牛市前期，僅有 13% 認為目前美股已來到泡沫階段。

國內部分，主計總處修正 2020 年經濟成長率為 3.11%，在全球 GDP 前 30 大國家中排名居冠。此外，主計總處也大幅上修 2021 年經濟成長率至 4.64%，較 2020 年 11 月預測值 3.83%，大幅增加 0.81 個百分點。

基本面有撐

台股多頭可望持續

上修主因是考量國內投資持續大幅增加，加上台商回流、半導體擴大投資，都推升製造業產能向上邁進。需求強勁加上產業優勢帶動，主計總處大幅上修 2021 年出口金額，來到 3,784 億美元，年增率達 9.58%，是近 4 年最佳水準。

總體而言，在疫苗廣泛施打之後，美國經濟復甦將十分快速，市場擔心未來貨幣趨緊的速度將較上一個週期快，因美國貨幣緊縮的時程，是美國股市後續表現的重要觀察指標。凱基投顧認為，市場大多預估 2023 年中才會第一次升息，但 2021 年經濟復甦速度可能極為快速，未來可能提前升息；不過聯準會與市場溝通狀況已大幅改善，貨幣緊縮不至於在半年內發生。

法人認為，台股延續多頭格局不變，支撐多頭的因素則來自數位經濟的延續、5G 的持續升級、汽車電子化的加速、原物料報價的持續走揚等，帶動企業獲利延續成長循環，以及全球央行維持寬鬆政策與各國延續積極的財政擴張政策。

科技股修正

傳產股接棒輪漲

基本面和資金面持續偏多，但今年以來市場波動加大，操作難度也提高許多。

主要是市場認為，大規模施打疫苗後，將使消費趨勢轉向，過去 3C 產品的購買力將轉移到社交活動、民生相關族群，觀光、餐飲、衣鞋、隱形眼鏡等產業將直接受惠；而半導體等可能面臨庫存調整、評價調整壓力，出現科技股修正、傳產股接棒輪漲的走勢。

不過，安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中認為，潛在的半導體庫存調整幅度應有限，因為庫存尚未回到疫情前的水準，加上高度客製化的先進製程，縱使有調整，幅度應該會比過去小。

法人分析，目前產業尚未見到出現庫存調整跡象，供應面短缺仍持續，近來 NB 族群需求持續上調、伺服器也在增溫，而包括晶圓代工、封測、IC、記憶體、載板、面板以及被動元件的需求，也可延續至第 2 季，基本面並未明顯轉壞，可望支撐相關族群股價。

回歸業績表現，本刊根據上市櫃公司營收以及獲利的成長性，挑選出基本面轉強的公司，再從這些營運表現向上的標的當中，嚴選 4 檔個股介紹，供讀者參考。

全文未完，完整內容請見《Money 錢》2021 年 4 月號第 163 期