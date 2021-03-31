長榮航獲醫藥冷鏈運輸國際認證 爭取疫苗空運市場

長榮航 (2618-TW) 今 (31) 日宣布，與長榮航勤近日分別獲得國際航空運輸協會 (IATA) 醫藥冷鏈運輸國際認證(CEIV Pharma)，此認證涵蓋長榮航及其在桃園國際機場地面服務和空中運輸業務，是台灣唯一也是目前全球少數空地勤業務同時獲此項認證的航空公司，有利於爭取加入全球新冠肺炎疫苗運送行列。

長榮航說明，與長榮航勤近年導入藥品冷鏈運輸業務後，年均成長率達 30%，由於看好未來市場，在桃園國際機場公司大力協助下，向 IATA 提出 CEIV Pharma 認證，藉此爭取更大的冷鏈商機，經過逐項檢查標準作業流程的嚴格審核，於 3 月底陸續通過獲得證書。

長榮航強調，多年來均有從事尖端高科技和醫療用品運輸業務，從運送條件須符合避震、恆溫的晶圓產品，到極低溫 - 80°C 疫苗，具有豐富的經驗，具備溫控貨物運輸及儲放能力。

其中，長榮航勤 2018 年起開始建構醫藥品等冷鏈貨物的機場地面各項作業能力，此次獲醫藥冷鏈運輸國際認證，成為台灣唯一取得此項認證地勤公司，是長榮航勤重要的里程碑，未來除了持續服務長榮航的冷鏈運輸，業務範圍也將擴及至全球航空公司在桃園國際機場的冷鏈服務。

長榮航進一步說明，除了以 777F 貨機載貨外，也充分運用 777-300ER、787、A330-300 等中長程機隊機腹載貨，此次榮獲 IATA CEIV Pharma 認證，有利於爭取加入全球新冠肺炎疫苗運送行列。