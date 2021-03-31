首季爆紅股 台達電躍居榜首 天鈺僅排第三

Yahoo 奇摩股市今 (31) 日公布今年第 1 季網友最關注的台股指標，台股延續去年下半年漲勢，其中，在 5G、遠距商機、電動車等利多發酵下，台達電 (2308-TW) 拿下首季冠軍，市值直衝 7000 億元，而股價一路強漲的天鈺，則僅奪下第三名。

Yahoo 奇摩股市表示，半導體產業續強，除台達電外，面板驅動 IC 大廠天鈺 (4961-TW) 在面板強勁需求助推，奪下第 3 名，另外包含晶圓代工廠力積電 (6770-TW)、電子代工廠和碩 (4938-TW) 同樣榜上有名，砷化鎵龍頭穩懋 (3105-TW) 則拿下第 7 名。

另一方面，在國際經濟、鋼鐵需求雙重動能增溫下，加上中國可望取消鋼鐵出口退稅，帶動鋼鐵大廠中鴻 (2014-TW) 營運看望，躍居本季亞軍，塑化、航運類股同步入榜，中石化 (1314-TW)、陽明 (2609-TW) 分居第 4、6 名。

今年首季 Yahoo 奇摩股市網友討論度最高的十大爆紅股依序為，台達電、中鴻 (2014-TW)、天鈺、中石化、力積電、陽明、穩懋、和碩、華航 (2610-TW)、台泥 (1101-TW)。

ETF 方面，Yahoo 奇摩股市指出，國泰台灣 5G+(00881-TW) 以半導體、晶片為主要成份股，在全球晶片吃緊、加上本身配息機制，奪下本季 ETF 榜冠軍，元大台灣 50 (0050-TW) 則排名第 3。

隨著大盤創高後，反向 ETF 也成為網友關注重點，元大台灣 50 反 1 (00632R-TW)、期富邦 VIX (00677U-TW) 分別拿下第 2、4 名，原油兩倍槓桿 ETF 期街口布蘭特正 2 (00715L-TW) 則首次登榜、排名第 5。