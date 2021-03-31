首季民間投資金額逾百億元 新北市穩坐招商王寶座

根據財政部統計，今年第 1 季民間投資公共建設累計共 28 件，儘管件數較去年增加，但簽約金額合計約 103.4 億元、較去年縮水；以各縣市來看，新北市已簽約 8 件、金額 70.26 億元，件數與金額雙雙居冠，穩坐招商王寶座。

根據促參司統計，截至今年第 1 季，中央政府共完成簽約 16 件、簽約金額共 32.58 億元；地方政府累計簽約 12 件、簽約金額共 70.8 億元。

以地方政府來說，新北市政府簽約件數 8 件、金額共 70.26 億元，擊敗台中市、桃園市與屏東縣榮登招商王寶座；台中市簽約件數雖僅 1 件、但簽約金額 2454 萬元排名第二；桃園市則以 2 件、簽約金額共 2236 萬排名第三。

中央部會部分，財政部簽約件數 8 件、簽約金額 27.2 億元，第二名則是交通部，簽約件數 4 件、簽約金額 3.65 億元，人事行政總處則以簽約 1 件、金額 8650 萬排名第三，經濟部簽約件數 1 件、簽約金額 8327 萬排名第四。

促參司司長李建賢表示，預估今年招商約 103 件、簽約金額估計約 1600 億元，而根據過去經驗，每年招商促參的高峰期往往落在第 4 季，從第 1 季表現來看，整體而言對於今年招商成績仍持樂觀態度。

此外，因應乾旱期中南部的缺水危機，促參司也將釋出再生水廠案源，包括高雄鳳山溪廠、台南市永康廠、台中水湳廠等已陸續供水，合計三家再生水廠每天約可供應 6.3 萬噸水源，緩解中南部缺水危機。

