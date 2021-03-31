興富發與新隆儲運簽訂都更合建案 將在汐止開發廠辦

上市建商興富發 (2542-TW) 持續看好大台北地區辦公需求，今 (31) 日和新北汐止新隆儲運簽訂樟樹灣都更合建案，將興建 3 棟商辦、1 棟飯店，由於此案走都更程序取得建照時間約需 2 年，興建期 3 年 6 個月，總銷金額逾 322 億元，估分回總銷將上看 200 億元，廠辦案完工時間落點約在 2026-2027 年。

興富發與新隆儲運今簽署汐止工建段 (樟樹灣) 的廠辦都更合建案，全案基地高達 1.4 萬多坪，未來可售面積達 8.6 萬坪。

興富發建設副總經理廖昭雄指出，全案地落在新北市汐止區大同路、新台五路口的交會處，Costco 正對面，地處汐止科學園區廊帶，能銜接南港軟體園區、內湖科技園區，國道一號也能連接基隆六堵科技園區、基隆貿易港區，國道三號也可通往新店、土城工業園區。

興富發與新隆儲運今簽署汐止工建段 (樟樹灣) 的廠辦都更合建案，全案基地高達 1.4 萬多坪。(鉅亨網記者張欽發攝)

廖昭雄指出，今天簽約的汐止工建段辦案，興富發將規劃 4 大棟建物，一棟樓板面積達 2.6 萬坪，單層面積達 1000 坪，因此，可為買家量身訂做專屬需求。目前商辦行情最高在台北市信義計畫區，每坪都至少 100 萬元起跳；南港經貿園區和南港，也有出現單價超過百萬的商辦行情；內湖則大約在每坪 60-70 萬元，汐止則處於台北東區門戶計畫延伸到新北市的第一圈。

廖昭雄指出，為維持興富發的的穩定收益，考慮對於分回的一整棟大樓採取只租不售的方式營運。

興富發對此都更案區域內的飯店，規劃基地有面基隆河的景觀，預計邀請日系飯店業者進駐。