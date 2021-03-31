英特爾第11代桌上型處理器在台上市 板卡廠Q2營運添動能

處理器大廠英特爾 (INTC-US) 今 (31) 日宣布，第 11 代 S 系列桌上型處理器正式在台上市，攜手宏碁 (2353-TW)、華碩(2357-TW)、技嘉(2376-TW)、微星(2377-TW)、映泰(2399-TW)、華擎(3515-TW)、戴爾(DELL-US)、惠普(HP-US)、聯想、美超微(Supermicro) 等供應商推新品，各廠第 2 季營運將再添新柴火。

英特爾表示，第 11 代 S 系列桌上型處理器代號為 Rocket Lake，採 14 奈米製程，最高擁有 8 核心、16 執行緒，同時採用 Cypress Cove 微架構，相較前一代處理器可提升 19% IPC(每時脈週期指令數量) 效能，整體顯示效能也可望提升 50%，並搭配深度人工智慧 AI 學習輔助。

英特爾今也展示第 11 代桌上型處理器與 500 系列晶片組產品，鎖定電競遊戲玩家、個人電腦效能玩家，提升使用體驗，也預計攜手宏碁、華碩、技嘉、微星、映泰、華擎等品牌廠推出逾 200 款相關產品，預計第 2 季起陸續供貨。

展望今年，法人表示，宅經濟商機持續發酵，包含筆電、桌機、顯示器、商用產品銷量可望維持高檔，雖然短期零組件維持吃緊，但隨著英特爾、輝達 (NVDA-US)、超微 (AMD-US) 持續有新品推出，可望帶動市場換購潮，有助台系板卡廠營運增溫。