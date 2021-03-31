遠距商機強勁 今年筆電面板出貨年增10.5%上看2.49億片

市調機構集邦 (TrendForce) 今 (31) 日表示，在遠距商機帶動下，去年第 2 季至今筆電需求仍維持高檔，助推筆電面板出貨，今年第 1 季筆電面板出貨可望再創歷史新高，且需求將一路延續到第 3 季，估今年全年筆電面板出貨將保持成長，出貨量達 2.49 億片、年增 10.5%。

集邦預期，在遠距商機帶動下，今年首季筆電面板出貨將保持成長，出貨量達到 6530 萬片，季增 3.5%、年增 46.5%，再創歷史新高。

集邦指出，筆電面板需求可望延續到第 3 季，雖然不排除市場已有超額下 (overbooking) 狀況出現，恐使下半年面板出貨減緩，但疫後新生活模式，持續推動全球數位化發展，包含教育 Chromebook 需求仍強，可望助推今年筆電面板出貨攀升至 2.49 億片、年增 10.5%。

從供給、需求面分析，集邦表示，目前筆電仍供不應求，去年第 2 季到第 4 季筆電面板出貨年成長率均超過 20%，評估目前面板廠筆電面板訂單與實際交貨仍有 3-5 成落差，主因仍是面板驅動 IC、T-con 等半導體相關材料供應吃緊導致。