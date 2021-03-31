〈東元改選前哨戰〉董座：董事會有更多聲音加入 持開放心態

東元 (1504-TW) 下屆董事候選名單全數出爐，共 18 名候選董事將搶 11 席董事席次，董事長邱純枝今 (31) 日表示，若下屆董事會有更多聲音加入，公司將持開放心態看待，且任何人來都應以公司利益為前提，相信股東間可達到共識。

東元經營權之爭陷入白熱化，今年股東會將選出 7 席董事與 4 席獨董。東元聯合董事會、大股東寶佳集團、華新麗華共推 7 席董事與 4 席獨董；集團會長長子黃育仁則推選 3 席董事與 4 席獨董，兩派競爭激烈。

外界認為，若下屆董事會有外界新成員加入，現有董事會成員如何因應，對此，邱純枝回應，在公司治理中，董事會屬於公司意識最高殿堂，如同立法院般，每位股東都可以發表聲明。

邱純枝表示，董事會成員都可以充分表達意見，最終由誰來領導公司是採多數決，少數服從多數、多數尊重少數；若少數方的立場正向，應該要被團隊聽見且被採納，相信任何人來主導公司都是以公司利益為前提，股東間可達到共識。

另外，持股 5.3% 的外資股東 Silchester 表態支持黃育仁，邱純枝指出，公司已是改革進行式，接下來會對內資、外資一一溝通爭取支持，有機會在 5 月前的股東會爭取各方支持，且讓股東看到公司團隊過去幾年的實績。

針對外界傳言，東元與寶佳、華新結盟被視為引狼入室，邱純枝回應，邀請華新與東元進行策略合作，除股權交換外，雙方在業務上也有合作。過去與華新董事長焦佑倫溝通時，他就是看中東元有發展策略，雙方定期討論業務發展，用引狼入室很不合理，對華新也感到抱歉。