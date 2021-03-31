美國3月「小非農」ADP新增就業近52萬人 寫6個月新高

有「小非農」之稱的美國 ADP 就業報告周三 (31 日) 出爐，受惠於休閒和餐旅業，3 月私營部門新增就業近 52 萬人，遠優於前值，就業增幅寫下去年 9 月以來最大。

上述報告顯示，美國 3 月 ADP 新增就業 51.7 萬人，略低於預期的 55 萬人，但高於修訂後前值 17.6 萬人。其中，受疫情打擊最大的休閒與餐旅業在 3 月新增 16.9 萬人，為所有部門中貢獻最大。

(圖：ADP)

廣泛來看，3 月服務業就業表現尤其強勁，新增就業 43.7 萬人，商品生產新增就業 8 萬人。

以企業規模來看，員工數 49 人以下的小型企業新增就業 17.4 萬人，員工數 50 人以上、499 人以下的中型企業新增 18.8 萬人，員工數 500 人以上的大型企業新增 15.5 萬人，表現相當平均。

ADP 經濟學家 Nela Richardson 於聲明表示，服務業的就業增長大大超出近期的月均水平，隨著經濟逐步重啟和疫苗普及，餐旅業的就業表現最有機會改善。

自去年底開打以來，截至目前，美國疫苗接種率已超過 3 成，有望驅動未來幾個月的就業復甦。

接下來要關注的是本周五 (2 日) 的官方非農報告。市場預計，3 月新增非農就業將進一步增長至 65 萬人，高於前值的 37.9 萬人。