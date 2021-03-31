庫藏股啟動 小米耗資5億港元低接護盤

週三 (31 日) 晚間小米 (1810-HK) 公告，該公司今日向市場買進 1930.76 萬股 B 類普通股，耗資約 4.99 億港元，買進價格介於每股 25.5 港元～26.20 港元 (今日最低價位為 25.45 港元)，佔已發行股本 0.08%。小米今日港股收盤於每股 25.75 港元。

小米買回庫藏股主因是，3 月 11 日其董事會宣布執行 100 億港元的庫藏股計劃。小米未來仍可視情況持續買回自家股票，上限為 2020 年 6 月 23 日已發行股份總數的 10%。

小米此舉主要是向市場宣示其對自身業務展望及前景充滿信心，且最終會為公司帶來利益及為股東創造價值。

在小米董事會宣布執行庫藏股的當下，正遭逢著股票被剔除標準普爾道瓊指數與富時羅素全球指數的利空，主要因為小米被美國列入中國軍方擁有或控制企業的黑名單內，而在名單內的企業美國投資人不得持有股份。

然而，隨後小米向美國法院提出抗告，並獲正面回應，因此暫時終止美國國防部的禁令，富時羅素也表示會在下次審查成份股時再將小米納入。

近月小米動作頻頻，週二 (30 日) 在新品發表大會的第二日宣布投入智慧電動車產業，除了初期投資 100 億人民幣外，未來 10 年將再加碼 100 億美元投入在自家汽車的研發與製造上。

同時，在會上小米也公布第一款自家研發的影像晶片「澎湃 C1」，並搭載在小米 MIX FOLD 折疊手機內，這是 2014 年小米推出手機處理器「澎湃 S1」後第二款量產的晶片成品。