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〈台股盤前要聞〉富邦金配息上看3元、亞翔奪桃機航廈大單 今日必看財經新聞

鉅亨網新聞中心
台股盤前要聞。(圖：AFP)
台股盤前要聞。(圖：AFP)
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台股今日盤前有九大重點，包括富邦金去年連 12 年奪下金控 EPS 王，今年配息金額可望優於過去幾年、法人估上看 3 元；亞翔奪桃機航廈大單，在手訂單衝 600 億元創新高；富邦人壽備妥 440 億元銀彈加碼台股，將聚焦價值型、疫情受益股與循環股等。以下是今 (1) 日必看重要財經新聞。 

富邦金去年營運繳三大亮眼成績 法人估現金股利上看 3 元

富邦金 (2881-TW) 舉行線上法說會，去年連 12 年奪下金控 EPS 王，營運繳出三大亮眼成績單，對於股利政策，總經理韓蔚廷表示，由於資本水準提升，反映獲利成長，擬提高配發股息，並考慮搭配一部份股票股利；法人以近年配發率估算，今年股利可望上看 3 元。閱讀全文...

亞翔奪桃機航廈大單 在手訂單衝 600 億元創新高

桃機第三航廈土建工程完成決標，確定由亞翔 (6139-TW) 旗下榮工工程與三星物產 (Samsung C&T Corporation) 共組的團隊拿下，將打造國家大門，由於該案預算高達 445 億元，亞翔證實，該案挹注下，已簽約未完工的在手訂單金額創下歷史新高。據悉，亞翔在手訂單已高達 600 億元，約當亞翔四年營收規模。閱讀全文...

富邦人壽備妥 440 億元銀彈加碼台股 點名三大類股

富邦金 (2881-TW) 舉行線上法說會，富邦人壽協理鮑華玲表示，美國新一輪剌激方案出台，施打疫苗速度超乎預期，樂觀看待今年全球股市與台股表現，預期台股可加碼空間還有 0.1-1%，以可運用資金估算約當上看 440 億元，將聚焦在價值型、疫情受益股與循環股。不動產策略方面，將瞄準國內外商辦投資。閱讀全文...

大立光法說會下周登場 市場關注三大重點

大立光 (3008-TW) 將在 4 月 8 日召開法說會，除公布 2021 年首季獲利，執行長林恩平也將說明第二季營運展望，市場關注全年展望，8P、9P 鏡頭以及潛望式鏡頭客戶訂單開發進度、以及舜宇進逼蘋果訂單，對大立光的影響等三大議題，成為市場關注的重點。閱讀全文...

大聯大：今年獲利增幅將大於營收 續創歷史新高

亞太半導體通路龍頭大聯大 (3702-TW) 財務長袁興文表示，半導體需求強勁，推升去年營收、獲利雙創高，看好今年動能延續，獲利增幅將再大於營收，再度改寫新猷。閱讀全文...

中國信託增持泰國 LHFG 金融集團股權至 46.6% 成最大股東

中信金 (2891-TW) 及旗下中國信託銀行董事會決議通過，中國信託銀行以 42 億元泰銖 (折合新臺幣約 39 億元)，收購泰國 LHFG 金融集團 23.3 億股，交易後中國信託銀行將持有 LHFG 金融集團 46.6% 股權，成為 LHFG 金融集團第一大股東，交易案待雙方完成簽署合約，並取得相關主管機關核准後完成交割。閱讀全文...

東元提滿 11 席董事候選名單 4 席為現任董事會成員

東元 (1504-TW) 公布董事會候選名單，共提名 11 席，包括 7 席董事與 4 席獨董，其中，3 名董事、1 名獨董為現任董事會成員；董事長邱純枝強調，董事會提名人選來自各方，具備專業、國際化等專業，且對未來集團發展也有經驗，有助集團未來發展。閱讀全文...

中華電、精測母子結盟 打造營收第三隻腳

中華電 (2412-TW) 為整合集團資源，宣布攜手中華精測 (6510-TW) 強攻 5G 智慧製造，由精測推出自動化解決方案，並導入中華電的 5G 技術，初期精測率先自行採用，並已與海外客戶洽談，「內服」、「外用」下，將為精測帶來新的營收，打造營運第三隻腳。閱讀全文...

市場泡沫風險疑慮增 劉德音、陳俊聖示警

全球經濟浮現泡沫化危機，繼台積電 (2330-TW) 董事長劉德音示警市場出現重複下單現象後，宏碁 (2353-TW) 董事長陳俊聖也認為，市場已有通貨膨脹、泡沫風險存在，從股票市場、房地產、原物料價格、終端產品價格等四大方向均有警訊出現。閱讀全文...

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