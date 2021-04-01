WTO上調預測 2021全球貨物貿易量成長8%

週三 (31 日) 世界貿易組織 (WTO) 上調全球商品貿易的預測，將 2021 年全球貨物貿易增速預測從原先的 7.2% 上調至 8%。

由於新冠疫情震撼世界經濟，有鑑於強有力的貨幣和財政政策，2020 年全球貨物貿易量萎縮 5.3%，低於 WTO 預測。

世界貿易組織 (WTO) 週三指出，2021 年全球貨物貿易增速預測為 8%，到 2022 年增長將放緩至 4.0%。

世界貿易組織總幹事 Roberto Azevedo 指出，自去年年中以來，全球貿易的強勁反彈有助於緩解疫情對人們、企業和經濟體的打擊。

WTO 表示，由於商品貿易成長比去年下半年預期的更快，全球貿易迅速復甦的前景有所改善，上調 2021 年全球貨物貿易增速預測至 8%。儘管今年的反彈將強於預期，但預計到 2022 年增長將放緩至 4.0%。

Roberto Azevedo 表示，全球將繼續感受到新冠危機，任何反彈的希望仍然容易受到新一波疫情的影響，有效疫苗的迅速發展將為全世界提供了遏制疫情並再次啟動世界經濟的機會。

WTO 計劃在四月與疫苗製造商舉行會議，探討可以採取什麼措施來幫助加速發展並改善供應鏈。

2021 年各地區的出口量表現，WTO 預計中東地區今年的出口增長最為強勁，預計將年增 12.4%，南美地區年增將最弱，達 3.2%。

2021 年各地區進口量方面，WTO 預計成長最快的將是北美，年增 11.4%，最慢的是非洲地區，達 5.5%。