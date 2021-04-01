印度擬祭10億美元獎勵措施 向晶片製造商招手

路透報導，兩名印度官員表示，政府計畫建立智慧型手機組裝產業，並且強化電子供應鏈，向當地設立製造部門的每家半導體商提供超過 10 億美元獎勵金。

據官方消息人士表示，目前獎勵金發放方式尚未定案，政府已向業界徵求意見。此外，印度政府承諾會成會半導體公司的買家，並且也會在私人市場上規定企業必須購買「印度製造」的晶片。

消息人士也透露，未來國產晶片將視為「可信任來源」，可用於 5G 設備及監視器等產品上。不過該名消息人士並未透漏是否有特定半導體廠商，表露出在印度設立子公司的意願。

印度總理莫迪的「印度製造」（Make in India）計畫追趕中國，成為世界第二大手機製造商，並認為是時候建造自己的晶片廠了。

印度政府之前曾試圖拉攏半導體公司，但國內不穩定的基礎設施、電力供應、官僚體系、糟糕的規劃等因素，讓這些公司望而卻步。

業內人士表示，隨著智慧型手機產業成功後，政府端出牛肉吸引晶片業者建廠的計畫有望達成。印度的跨國企業塔塔集團（TATA Group）已表達進軍電子與高科技製造業的興趣。

新冠疫情導致去年汽車銷量下滑，進而引發晶片短缺問題滯礙印度汽車發展，不過當局已看到需求逐漸回溫的跡象。

有三名汽車業消息人士透露，印度科技部官員今年初與印度汽車製造商協會（SIAM）會面，評估汽車製造商對晶片的需求。

車業消息人士說，政府預估打造晶片製造廠成本約 50 億美元至 70 億美元，審核時間需 2 至 3 年，並補充說，印度願意為企業讓步，其中包括免關稅、研發費用、免息貸款等利多措施。