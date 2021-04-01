〈貴金屬盤後〉黃金回神收高 第1季仍跌9.5% 逾四年最大跌幅

儘管面臨經濟復甦、殖利率勁揚以及美元走強的不利因素，黃金期貨價格周三 (31 日) 仍收高，並自三周低點反彈。然而黃金第一季仍下跌 9.5%，是 2016 年第四季以來的最大單季跌幅。

Insignia Consultants 首席市場分析師 Chintan Karnani 表示，周三黃金上漲似乎只是季末的空頭回補。

Gold Bullion Strategy Fun 聯合投資經理 Timothy Hanna 表示，第一季度黃金下跌主因於通膨隱憂減輕後，市場投資人減少曝險所致。

4 月交割的黃金期貨價格上漲 29.9 美元或 1.8%，收每盎司 1713.80 美元，自周二暴跌 近 1.7% 並觸及 3 周低點後反彈。

6 月交割的黃金期貨價格上漲 29.6 美元或 1.8%，收每盎司 1715.60 美元，是目前最活躍的黃金期貨合約。

5 月交割的白銀期貨上漲 39 美分，或 1.6%，收每盎司 24.53 美元，3 月總計跌 7.2%，第 1 季下滑 7.1%。

根據道瓊市場數據，最活躍黃金期貨 3 月下跌 0.8%，第 1 季則下挫 9.5%，是 2016 年第四季以來最大的單季跌幅。

市場一部份分析師認為，今年黃金走勢疲軟除了經濟復甦與殖利率外，還部分與比特幣有關，這使市場一些投資人改為交易比特幣。不過，Hanna 認為，第一季黃金與比特幣之間的相關性幾乎為零，可以撇除市場因通膨隱憂而由黃金轉而投資比特幣的想法。

Hanna 預期，黃金的近期價格，主要由市場對通膨數據和市場波動的敏感度所牽動。

有「小非農」之稱的美國 ADP 就業報告周三出爐，休閒和餐旅業就業狀況強勢成長，使 3 月私營部門新增就業近 52 萬人，遠優於前值，就業增幅寫下去年 9 月以來最大。

ADP 的報告還顯示美國經濟正在成長，受惠於 1.9 兆美元的紓困案以及疫苗大範圍接種。

不過，AvaTrade 首席市場分析師 Naeem Aslam 表示，重頭戲仍是即將公布的非農就業數據，若出現糟糕表現，意味著聯準會不會釋出更多鷹派訊號，可為後市黃金提供支撐。

另一方面，市場也正靜待拜登周三將公布的基礎建設刺激計畫，預計會詳細說明約 2 兆美元的基礎建設細節。市場預期政府支出的增加，再加上聯準會寬鬆貨幣政策，可能會刺激通膨並破壞美元升勢。

近期美元走強導致貴金屬暴跌，ICE 美元指數 (DXY) 3 月上升 2.5%，第一季上漲 3.5%。此外，殖利率走升是另一個不利因素，10 年期美債近期一度觸及 1.76% ，創 14 個月新高。

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