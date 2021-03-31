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若拜登2兆美元基建計畫出台「誰是大贏家？」

鉅亨網編譯羅昀玫
若拜登2兆美元基建計畫出台「誰是大贏家？」。(圖片：AFP)
若拜登2兆美元基建計畫出台「誰是大贏家？」。(圖片：AFP)
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美國總統拜登週三 (31 日) 將在賓州匹茲堡發表有關基礎建設支出計畫的藍圖，對此，美國銀行列出可能的受惠類股與個股。

白宮週三發布美國就業計劃 (The American Jobs Plan)，預計將耗費 10 年時間更新美國的基礎建設，支出規模約 2 兆美元。拜登政府計畫 15 年內透過稅款全額支付，包括規劃將企業稅率率從原先的 21% 提高至 28%，增加對美國跨國公司的全球最低稅率等，以因應政府支出。

美銀分析師 Savita Subramanian 領導的團隊週三表示，華爾街已開始對基礎建設計畫的支出進行定價。

美銀分析預測，基礎建設支出會分散到數年，但企業稅上調會立即產生影響。標普 500 指數市值與 M2 貨幣供應比率已升至 1.7 倍，高於 2008 年金融海嘯以來 1.4 倍均值。

美股總市值 / M2 貨幣供給量反應市場資金投入在股市的程度，當比值過高代表股票價格過高。

美銀警告，股市將面臨盤整，市場對可能的企業稅上調和 10 年期美債殖利率上升做出反應，投資者應據此調整投資組合。

分析師認為，若拜登基建計畫出台，最大受益的是工業股和材料股，以及美國小型股，因為小型股銷售與美國資本支出週期呈現高度相關。

參考 1986 年以來與美國民間非居住固定投資增長敏感度較高的行業，美銀列出的可能的大贏家：

營收與非住宅固定投資的敏感度最高的有：德州知名的石油管線公司 Kinder Morgan (KMI-US)、洲際交易所集團 (ICE-US)、油田設備運營商 National Oilwell Varco (NOV-US)、納斯達克 (NDAQ-US)、房地產投資信託公司凡塔斯 Ventas (VTR-US) 。

營收與科技設備投資敏感度最高的有：製藥公司 Incyte (INCY-US)、半導體設備製造商科林研發 (LRCX-US)、電力公司 Centerpoint Energy  (CNP-US)、雲端主導企業 NetApp (NTAP-US)、應材 (AMAT-US)。

營收與工業投資的敏感度最高的有：家用能源技術製造商 Enphase Energy(ENPH-US)、Lam Research(LRCX-US)、化肥生產商 CF Industries (CF-US)。

營收與智慧財產權投資的敏感度最高的有：智能 Edge 平台阿卡邁技術公司 (AKAM-US)、旅遊服務提供商 Booking Holdings (BKNG-US)、全球電商龍頭 Amazon (AMZN-US)、網路設備製造商 Juniper Networks (JNPR-US)、網路服務公司 F5 Networks (FFIV-US)。

此外，還有可從轉售中受益的企業有：紙與包裝公司 WestRock (WRK-US)、CenterPoint Energy (CNP-US) 、高科技貸款機構 SVB Financial (SIVB-US) 和天然氣分銷商杜克能源 (DUK-US) 等。

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