微軟奪大單 美軍採購AR頭戴裝置金額上看220億美元

微軟 (MSFT-US) 周三 (31 日) 表示，已與美國陸軍敲定 12 萬套 AR 頭戴裝置採購合約，合約為期十年，價值上看 218.8 億美元。微軟股價應聲勁揚，供應商 Intevac (IVAC-US) 暴漲近 32%。

微軟研究人員 Alex Kipman 說，這個以 HoloLens 為基礎開發的 AR 裝置，可以讓美軍士兵獲悉周遭情況，促進多種情境下的訊息分享和決策。微軟將在美國生產這些頭戴裝置。

微軟過去兩年來持續與美國陸軍合作開發「整合式視覺擴增系統」(IVAS)，這種類似抬頭顯示器的裝置能把指揮官的訊息投射到士兵頭戴的投影面板，還具備夜視等功能。微軟周三表示，IVAS 計畫已經從初始原型進入生產階段。

美軍合約凸顯 HoloLens 經過多年研發之後，微軟終於可以靠這項創新產品獲取可觀的收入，成為作業系統和生產力軟體等核心業務以外的生力軍。

微軟股價漲幅周三尾盤衝高，終場上漲 1.7% 至每股 235.77 美元。Intevac 大漲並數度漲停，收盤漲 31.68% 至每股 7.15 美元。

微軟開發的 HoloLens 曾販售給一些開發者，但未能在市場上引發轟動。儘管如此，蘋果、臉書仍看好消費者導向的 AR 裝置，臉書將今年開始販售第一代 AR 眼鏡，Snap 也在正在開發 AR 眼鏡。

微軟也有望贏得美國五角大廈 100 億美元 JEDI 雲端運算合約，但由於原本呼聲極高的亞馬遜不滿最終競標結果，已經提起訴訟。國防部官員 2 月曾向國會議員表示，如果競標糾紛遲遲無法解決，可能放棄此合約。