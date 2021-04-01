Zoom觸頂後近腰斬 分析師仍喊賣﹔負面外部因素太多

經歷疫情期間各企業、機構轉用線上運作，視訊會議平台 Zoom (ZM-US) 股價一飛衝天，但隨著經濟重啟、疫苗接種推廣，加上投資者擔心該公司估值失控，自去年 10 月觸頂迄今暴跌 45% 之多 ，但分析師認為這波跌勢尚未結束。

大和資本市場分析師 Stephen Bersey 認為 Zoom 股價還會邁向更低的低點，週三他發布追蹤報告，根據 2022(2023 年 1 月止) 財年預期的股價營收比 19，給予該股票「賣出」評級，目標價 250 美元。

Bersey 指出，截至週一收盤價 308.39 美元，Zoom 股票的股價營收比接近 23，這讓該股較平均網路股的股價營收比 (6.6) 溢價 244%。

「該公司近期的成功是受到新冠疫情和遠程工作熱潮等許多外部因素的正面影響，同樣的，隨著疫情漸漸淡去，我們相信該公司可能無法無法從根本上應對許多負面的外部因素，這些因素可能會抑制先前油疫情激起的需求。我們看到該公司近期有營收縮減的重大風險，且於新冠疫情的不可預測性，我們對準確預測 Zoom 近期需求的信心不足。」

Bersey 估計 2022 財年營收成長將接近 50%，但 2023 財年卻會嚴重縮水，可能只有 0.6% 的成長率，事實上就不算有成長。他預期 2022 財年營收 39.7 億美元，而 2023 財年則為 40 億美元。

Bersey 建議投資者獲利了結，「雖然我們喜歡 Zoom 的產品和成功，但在新冠疫情的長期影響狀況更明朗之前，我們建議客戶先出售 Zoom 股票。」

週三大盤走高，Zoom 也上漲 8.10 美元或 2.59%，收 321.29 美元。