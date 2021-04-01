因應旅遊需求反彈 達美航空宣布5月重新啟售中間座位

隨著疫苗接種步伐持續加快，帶動旅遊需求急速反彈。達美航空 (DAL-US) 周三 (31 日) 宣布，5 月起將恢復銷售中間座位，成為全美最後一家結束機艙社交距離政策的航空公司。

為了降低病毒感染率，去年 4 月達美航空祭出機艙內的社交距離措施，宣布封鎖中間座位，不讓旅客使用，同時限制航班載客量。西南航空 (LUV-US)、捷藍航空(JBLU-US) 和阿拉斯加航空 (ALK-US) 在內等各家航空公司後續亦跟進，但隨著疫情改善跡象浮現，目前上述航空公司均已開放銷售所有座位。

達美航空還表示，4 月起將開始提供機上的部分餐飲服務，包含零食、酒類、茶和咖啡等飲品，同時延長客戶在 2020 年和 2021 年所購入機票的有效期限至明年底。

達美航空執行長 Ed Bastian 稱道，對於多數乘客能在 5 月 1 日前至少接種 1 劑疫苗的信心，促成了本次的決定。儘管如此，該公司仍重申，飛行途中需全程配戴口罩。

隨著旅遊需求回升，各家航空公司看好春末和夏季的預訂狀況顯著改善，紛紛重啟疫情前服務。美國航空 (AAL-US) 和聯合航空 (UAL-US) 此前均透露航班運力已達 80%。