〈拜登擴大基建〉美國廣設50萬座電動車充電站 概念股樂 但實行面臨荊棘

作為基建法案的一部分，拜登周三 (31 日) 提議斥資 1740 億美元推廣電動車以及廣設 50 萬座充電站，激勵充電站類股出現雙位數漲幅，但未來政策實行面上仍需遭遇成本、標準化等挑戰。

拜登於匹茲堡演講正式端出 2.25 兆美元的基礎建設刺激畫，涵蓋範圍包括交通運輸、電動車、高速網路、半導體、綠能等，並希望透過提高企業所得稅來支應政府開支。

拜登目標廣設 50 萬座充電站的消息，激勵相關類股齊揚，號稱北美、歐洲最大充電站業者 ChargePoint Holdings (CHPT-US) 周三勁揚 14%。

其他充電站業者如 Beam Global (BEEM-US) 大漲 16%，Blink Charging (BLNK-US) 也有 11% 的漲幅。

但根據美國能源部數據，2019 年美國電動車和油電混合車銷售量僅占全美 1700 萬輛新車約 2%，而全美約有 4.14 萬座電動車充電站，其中僅不到 5000 座能快速充電。相比之下，傳統加油站有超過 13.6 萬座。

除了充電站數量稀少外，分析人士表示，目前要在跨州或郡建立全國充電網絡，還是鼓勵更多屋主裝備自家充電站，都面臨挑戰。

充電站的成本因充電器的級別而異，級別越高，充電速度越快，但安裝成本也就越高。

此外，充電站標準化也是關鍵，EVPassport 執行長 Aaron Fischer 認為，若計劃設置的 50 萬座新充電站通用性高，才能有效降低電動車的進入障礙。

Fischer 說，除了充電插頭標準化 — 也就是使用組合充電系統 (CCS) ，還必須將重點放在開放數據共享，以利電動車車主可以輕鬆地找到充電站，並能同時付款。

研調 AlixPartners 估計，要建立一個全球充電網絡需要 3000 億美元，才能滿足 2030 年電動車的預期成長，其中美國就要花上 500 億美元。

AlixPartners 表示，2017 年到 2019 年電動車和混合電車銷售額雖然成長 85%，但消費者興趣與實際銷售仍存在差距。

研調 cg42 Stephen Beck 認為，政府監管壓力、補貼和被視為前端科技的預期無疑是推向電動車大眾化的關鍵因素，至少電動車相關類股也仍未成為市場重心，且充電站這類基礎建設的赤字仍然非常可觀。