拜登2.25兆美元基建計畫內容揭曉 一文掌握

美國總統拜登周三 (31 日) 宣布規模 2.25 兆美元的基礎建設計畫，將分八年進行，並透過把企業稅率提高到 28% 支應政府支出，以加速美國從疫情中復甦。計畫中包含興建 50 萬個電動車充電站等項目引發市場矚目，電動車類股應聲漲。

拜登選在正朝醫療及科技轉型的工業生產重鎮匹茲堡宣布此計畫，他表示，基建計畫將包含就業和家庭兩個部分，是一個世代只有一次的投資，將創造全世界最強韌、也最具創新力的經濟體，以及至少數百萬個「薪資不錯的就業機會」。

基建計畫內容包括：

●6500 億美元修建橋樑、鐵路並改善交通運輸，投資電動車市場

升級總長 2 萬英里的高速公路和道路、十大具重要經濟地位的橋樑和其餘 1 萬座橋

以 1740 億美元投資電動車市場，用來升級國內供應鏈和用於消費者抵稅

把全美充電站提升到 50 萬座

以 200 億美元改善道路安全，以降低自行車騎士和行人的致命風險

以 200 億美元連結被公路隔斷的社區；公共運輸聯邦資金提升一倍至 850 億美元

以 800 億美元投入美國國家鐵路 Amtrak

以 250 億美元改善機場設施；170 億美元投入內陸水道、沿海港口和減少港口空氣汙染

●6500 億美元完善「家庭基礎建設」

主要投入寬頻網路、乾淨水資源、電網、高品質居住

將汰換全國含鉛水管，白宮估計目前受影響家庭高達 1000 萬戶

讓全美尚無寬頻網路服務的 35% 鄉村人口可以上網

以 1000 億美元用於增建或升級學校

關閉油井和廢棄礦坑、或限制新開發案。白宮說此舉可為石油業和礦業閒置人力創造「數萬個」工作機會

●5800 億美元用於製造製造、訓練和研發

為國內半導體製造投資 500 億美元

為乾淨能源研究投入 1800 億美元

創造獎勵措施，鼓勵企業創造就業以壯大美國供應鏈

●4000 億美元投入「照護經濟」：援助必要照護服務領域的勞工，包括資助社區型養老院和照護機構。

企業稅率提高至 28%

此外，為了支應政府支出，拜登政府規劃多項稅務措施如下

企業稅率由川普時代稅改案定下的 21% 提高至 28%

增加對美國跨國公司的全球最低稅率

廢除所有化石燃料產業補貼和稅務漏洞

拜登政府表示，這些改革帶來的企業營收將使美國一年 GDP 額外增加 0.5%。政府支出將在 15 年內透過稅款全額支付，之後讓政府赤字逐步下降。