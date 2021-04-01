〈能源盤後〉復甦環境未朗 原油逆轉收低 但本季漲逾20%

週三 (31 日) 交易，原油期貨價格收低，係因充滿挑戰的經濟環境提高需求的不確定性。然而，因交易者押注 OPEC + 將同意延長生產限制，季度漲幅超過 20%。

EIA 週三公布上週原油供應量溫和下降且為 6 週來首次下降，分析師本預期溫和上升，此點提供早盤支撐力。

但在 OPEC 秘書長 Mohammad Barkindo 發表評論後，原油吐回早盤漲幅，轉而走跌。

OPEC + 週三召開技術委員會會議，隔日將舉行 OPEC + 會議，預計將做出 5 月產量水準的決議。

Barkindo 在技術會議上發表評論，稱以第一季全球疫苗推廣和財政刺激措施方面而言，已經看到了進一步復甦的積極訊號，但「經濟環境仍充滿挑戰、複雜和不確定性。」

Third Bridge 工業、材料和能源領域全球負責人 Peter McNally 表示，「全球經濟內有大量積累的石油需求，但復甦卻不是直直上升。在復甦明確之前，我們預期 OPEC 會對增產行動抱持謹慎。」

5 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 1.39 美元或 2.3%，收每桶 59.16 美元。

5 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 60 美分或 0.9%，收每桶 63.54 美元。本契約今日收盤屆期。

6 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 1.43 美分或 2.2%，收每桶 62.74 美元。

根據最近月契約，WTI 原油價格 3 月下跌 3.8%，但本季漲近 22%。Brent 原油本月下跌 3.9%，今年迄今則上漲近 23%。

EIA 週三公布，上週 (3/26) 美國原油庫存下降 90 萬桶。 IHS Markit 調查的分析師先前估計上週原油庫存增加 60 萬桶，且 API 週二也公布該週原油庫存增加 390 萬桶。

ClipperData 商品研究主管 Matt Smith 表示，美國墨西哥灣沿岸的煉油廠繼續從上個月的冬季風暴中反彈，美國煉油廠運行率總量上升至 1494 萬桶 / 日，為一年來最高水準，導致上週原油供應量下降。

交易者還在等待週四 OPEC + 的減產決議。

《經濟學人》智庫全球經濟學家 Cailin Birch 表示，俄羅斯能源官員已表態維持整體 OPEC + 產量的意願，這扭轉了他們先前 2021 年的立場，當時俄羅斯一直積極推動增產。

因此，「目前看來該聯盟兩方的事實上領導人俄國和沙烏地阿拉伯已經達成了共識。」她說

新聞報導指稱，在週四召開會議之前，OPEC + 將 2021 年石油需求成長預期調降 30 萬桶。

德國商銀分析師 Eugen Weinberg 表示，「鑑於前景悲觀，生產配額似乎有可能再維持不變一個月

EIA 週三報告也顯示，上週俄克拉荷馬州庫欣的原油庫存攀升了 80 萬桶、汽油供應量下降 170 萬桶、蒸餾油庫存量增加 250 萬桶。

IHS Markit 先前預期，上週汽油庫存增壓 40 萬桶、蒸餾油增加 30 萬桶。

4 月交割的汽油期貨價格下跌 1.8%，收每加侖 1.95 美元，本月上漲 4.1%，季度漲幅近 39%。

4 月交割的熱燃油期貨價格下跌 1%，收每加侖 1.77 美元，本月下跌 4.6%，但季度漲幅約 20%。

此兩項 4 月期貨均在週三收盤屆期。

在歐洲新冠確診病例不斷上升與美國經濟復甦不明確的情況下，需求一直是石油交易者關切重點。

Tyche 資本顧問管理成員 Tariq Zahir 表示，「一切取決於需求。雖然我們看到美國國內航空和駕駛需求增加，美國新冠確診病例也增加，但疫苗接種競賽也如火如荼開展。」

「但歐洲情況完全不同，因為德國仍存有爭議，法國正考慮為期一個月的封城，全球需求充其量也是斷斷續續。」

「目前而言，我們預期 OPEC 最近的決議不會有任何意外，我們認為全球需求返回才是支撐價格維持在 60 美元水準的因素。」Zahir 說。

其他能源商品交易

5 月交割的天然氣期貨價格下跌 0.6%，收每百萬 Btu 2.61 美元。本月下跌 5.9%，但本季上漲 2.7%。

週四 EIA 將公布上週美國天然氣供應量報告。