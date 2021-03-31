〈能源盤後〉蘇伊士運河堵塞落幕 市場靜待本周OPEC+會議 原油收跌

隨著蘇伊士運河恢復船隻運行，以及美元持續走升，原油期貨周二 (30 日) 收低，市場正靜待本周即將舉行的 OPEC+ 會議，華爾街預計該組織將延長減產計畫，以抵消疲軟的需求。

長榮貨輪長賜號終於在周一重返航道，蘇伊士運河已恢復船隻運行，運河管理當局表示，因堵塞而停滯的 422 艘船可以在 3 天左右疏通完畢。

Rystad Energy 原油分析師 Louise Dickson 表示，蘇伊士運河堵塞事件只是短期利多，隨著運輸恢復正常交通已利多出盡。

此外，美元周二兌主要貨幣升值，由於美元走強，以美元計價的原油墊高了以其他貨幣購買的買家成本，進而打壓油價。

運河堵塞落幕後，市場關注本周 OPEC+ 會議，Velandera Energy 財務長 Manish Raj 表示，這次 OPEC+ 會議不僅須關注原油生產國減產的數量，還包括是否遵守減產的承諾。

Raj 說，由於原油商還算滿意目前油價，因此 OPEC + 不會想承擔侵蝕價格上漲的風險，可以預估 OPEC+ 將延續目前的減產計畫，只要成員國遵守，沙烏地阿拉伯很可能會繼續自願減產。

據路透 (Reuters) 報導，沙烏地阿拉伯很可能敦促 OPEC+ 將現有的減產措施延長至 5 月，消息人士表示，沙國則將自願將減產措施延長至 6 月。

不過，ED＆F Man Capital 分析師 Edward Meir 表示，價格下跌意味著市場認為，考量到歐洲以及近期中國需求都出現疲軟跡象，這樣的減產還不夠。

Rystad Energy 也預計，歐洲等地疫情升溫和疫苗接種問題可能會阻礙 2021 年原油需求回升至每日 100 萬。

5 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 1.01 美元或 1.6%，收每桶 60.55 美元。

5 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 84 美分或 1.3%，收每桶 64.14 美元。

ING 原物料商品策略師 Warren Patterson 表示，市場預估 OPEC+ 將從 5 月份開始積極地恢復原油產量，不過，現今原油價格波動意味著 OPEC+ 在恢復產量上可能需要再次採取謹慎的態度。

JP Morgan (小摩) 認為，OPEC+ 將在 5 月份減產，且沙烏地阿拉伯將自願減產至 6 月底，預估 OPEC+ 6 月起至 8 月，將以每天 50 萬桶的規模開始增加產量。

其他能源商品交易

4 月交割的汽油期貨價格下跌 0.3%，收每加侖 1.99 美元。

4 月交割的熱燃油期貨價格下跌 1.1%，收每加侖 1.79 美元。

4 月汽油和熱燃油期貨在周三收盤後到期。