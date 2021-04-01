〈新股IPO〉線上學習平台Coursera掛牌首日上漲36% 市值達59億美元

線上學習平台 Coursera(COUR-US) 周三 (31 日) 在紐交所掛牌首日表現亮眼，收盤股價大漲 36% 至每股 45 美元，高於發行價每股 33 美元，市值為 59 億美元。

Coursera 以發行價目標價區間的高標每股 33 美元發行 1,573 萬股，募得近 5.2 億美元，估值約為 43 億美元。據市調機構 PitchBook 的數據，Coursera 先前在私募市場估值為 36 億美元。

Coursera 由曾任史丹佛大學的資訊工程系教授 Daphne Koller 與 Andrew Ng 教授於 2012 年創立，目的是為個人提供頂尖大學線上課程學習與獲得學位的機會，在新冠疫情流行期間，該項服務相當熱門。

Coursera 去年營收躍升 59% 至 2.93 億美元，但淨損卻從前年的 4,670 萬美元擴大至去年的 6,680 萬美元。Coursera 表示過去兩年來已增加超過 1.2 萬個學位，今年總註冊用戶數較去年成長 65%。

Coursera 執行長馬喬卡達（Jeff Maggioncalda）表示，線上學習課程在後疫情時代將會越來越流行，現在大部分學生與教師都採線上方式授課。雖然在某方面來說執行程度不容易，但這種學習方式因價格合理、品質好又便利而受到歡迎。

據 Coursera 的招股說明書，截至 2020 年 12 月 31 日，超過 150 所大學在該平台上提供 4,000 門以上的課程，其中還包括 20 多個學位課程。

透過 Coursera 平台獲取學士或碩士學位的費用從 9,000 美元至 45,000 美元不等，此外平台上檯供各種教育認證與專業技能課程，價格從 9.99 美元至 99 美元不等。

在新冠疫情期間，Coursera 還與 330 個政府機構合作，其中包含逾 70 個國家與美國 30 個州的機關，推出勞動力復甦計畫（Coursera Workforce Recovery Initiative），協助公務員與失業民眾優化自身競爭力。

Coursera 此次 IPO 由摩根士丹利與高盛擔任承銷商。