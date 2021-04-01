盤前財經大事搶先讀2021年04月01日

今日操盤前瞻

台灣 3 月製造業 PMI

法說明會：長榮

終止掛牌：康友 - KY

對抗第三波疫情 法國實施新一輪全國封鎖、學校停課

法國總統馬克宏周三 (31 日) 下令全國進入第三次封鎖，學校關閉三周，避免第三波疫情之下激增的染疫者拖垮整個醫療體系。這勢必拖累法國的復甦，也打擊整個歐洲經濟。閱讀全文...

完美風暴來襲！車用晶片供應第四季才能緩解

週三 (31 日) IHS Markit 指出，全球車用晶片短缺、德州冬季暴風雪，以及瑞薩電子廠火災正讓全球汽車製造業面臨「完美風暴。」閱讀全文...

化工巨獸誕生！中化集團與中國化工兩大巨頭獲准合併

週三 (31 日) 晚間，中國國務院批准中化集團與中國化工實施的聯合重組，新設由國務院國有資產監督管理委員會代表國務院履行出資人職責的新公司，中化集團和中國化工整體劃入新公司。閱讀全文...

富邦金去年營運繳三大亮眼成績 法人估現金股利上看 3 元

富邦金 (2881-TW) 舉行線上法說會，去年連 12 年奪下金控 EPS 王，營運繳出三大亮眼成績單，對於股利政策，總經理韓蔚廷表示，由於資本水準提升，反映獲利成長，擬提高配發股息，並考慮搭配一部份股票股利；法人以近年配發率估算，今年股利可望上看 3 元。閱讀全文...

亞翔奪桃機航廈大單 在手訂單衝 600 億元創新高

桃機第三航廈土建工程完成決標，確定由亞翔 (6139-TW) 旗下榮工工程與三星物產 (Samsung C&T Corporation) 共組的團隊拿下，將打造國家大門，由於該案預算高達 445 億元，亞翔證實，該案挹注下，已簽約未完工的在手訂單金額創下歷史新高。據悉，亞翔在手訂單已高達 600 億元，約當亞翔四年營收規模。閱讀全文...

富邦人壽備妥 440 億元銀彈加碼台股 點名三大類股

富邦金 (2881-TW) 舉行線上法說會，富邦人壽協理鮑華玲表示，美國新一輪剌激方案出台，施打疫苗速度超乎預期，樂觀看待今年全球股市與台股表現，預期台股可加碼空間還有 0.1-1%，以可運用資金估算約當上看 440 億元，將聚焦在價值型、疫情受益股與循環股。不動產策略方面，將瞄準國內外商辦投資。閱讀全文...

大立光法說會下周登場 市場關注三大重點

大立光 (3008-TW) 將在 4 月 8 日召開法說會，除公布 2021 年首季獲利，執行長林恩平也將說明第二季營運展望，市場關注全年展望，8P、9P 鏡頭以及潛望式鏡頭客戶訂單開發進度、以及舜宇進逼蘋果訂單，對大立光的影響等三大議題，成為市場關注的重點。閱讀全文...