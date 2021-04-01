元富證複委託服務再進化 獲美國QI資格

新光金控 (2888-TW) 旗下元富證券今 (1) 日宣布。取得美國國稅局「合格中介機構」(Qualified Intermediary，簡稱 QI) 資格，並追溯至今年 1 月 1 日起適用，投資人透過元富複委託交易美國市場的債券、特別股或債券 ETF，獲配美國國稅局認可具利息性質 (Exchange Traded Debt,ETD) 的配息，將可免扣繳 30% 稅款。

元富證表示，美國金融市場向來是全球投資熱點，在資產配置全球化的趨勢下，複委託業務量能逐年攀升，據券商公會統計，去年台灣全年複委託交易總額高達 3.79 兆元，年增 55%，已是國人投資的重要管道，其中，又以配息型商品深受投資人青睞。

據美國稅法，國內投資人投資美股，需依最高稅率 30% 就源扣繳，但針對如直接持有債券的配息無預扣稅，且部份債券 ETF 的配息若屬於利息性質，非 QI 的券商必須先預扣 30% 的稅款，再由投資人自行向美國稅務局申請退稅，過程耗時並產生費用。

元富證券總經理李明輝指出，元富複委託交易除了涵蓋美國和香港前二大市場外，也囊括日本、新加坡、加拿大、澳洲和英國等國際主要金融市場，去年複委託新開戶數年增 231%，創歷年新高，今年將持續完善不同風險商品，滿足多元理財需求。