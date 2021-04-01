Counterpoint：2020年三星穩坐全球智慧手機出貨王座 蘋果排第二

市調機構 Counterpoint Research 發布最新 2020 年全球智慧手機出貨情況，三星以市佔 19% 排名全球第一，蘋果則是 15% 排名第二，華為和小米分別為 14% 和 11%，分列三、四名。

2020 年全球智慧手機整體出貨比 2019 年衰退約 10%，最明顯的降幅來自去年上半年，與 2019 年同期相比衰退 18%。而去年下半年智慧手機出貨雖然較上半年有所回升，但年變動仍是下滑，只是跌幅已縮小至 3%。

以各地區市佔來看，北美市場蘋果依舊稱霸，以市佔 50% 遙遙領先其它對手，三星在該地區市佔排名第二達 25%，LG 則以 10% 的市佔名列第三。

亞洲市場則是華為以 19% 市佔排在第一，之後則是 vivo 以 15% 市佔位居第二，小米與 OPPO 均以 14% 的市佔共享第三。

歐洲市場則是三星排名第一，市佔率 32%，蘋果排名第二，小米超過華為登上第三。

(圖片: AFP)

另一方面，Counterpoint Research 公布 2021 年 2 月份全球手機出貨數據內容顯示，三星以 20% 市佔重回第一，出貨量年增 17%，主要是 Galaxy S21 提早推出，再加上中低階手機出貨成長所致。

排名第二的蘋果市佔為 17%，出貨量則年減 20%。小米以 13% 的市佔排在第三，出貨量下滑 1%，原因跟手機零組件缺貨有關，導致部分產品無法生產。

緊跟小米的則是 OPPO，市佔 12%，出貨量年增 3%，至於排名第五則是 vivo，華為則是跌落到第六，市佔率只剩 4%，出貨量年減 18%。