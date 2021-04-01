〈長榮貨輪卡蘇伊士〉英國保險組織勞合社恐損失超過1億美元

英國最大保險組織勞合社 (Lloyd’s) 週三 (31 日) 表示，巨型貨櫃輪「長賜號」擱淺導致埃及蘇伊士運河運作停擺 6 天，恐導致他們所承接的再保險業務產生鉅額損失，金額估計超過 1 億美元。

勞合社總裁 Bruce Carnegie Brown 提到，理賠對象並非僅只於長賜號、還包括其他受到影響的船隻。當前要估算具體損失金額還為之過早，整體再保險的理賠金額當中，與勞合社有關的大概有 5% 至 10%。

勞合社經營全球最大規模的再保險市場，保險公司們將一部份的風險轉給勞合社，由勞合社來承接再保險業務。

長賜號在 3 月 23 日意外擱淺，造成聯繫歐洲與亞洲的蘇伊士運河嚴重壅塞，直到 3 月 29 日才得以通行，共停擺 6 天。

根據勞合社在 31 日所公布的 2020 年全年財報，稅前虧損 8.87 億英鎊，反映疫情大流行使停業補償等的理賠金額大增，導致營運從前年度的 25.32 億英鎊獲利轉為虧損。與疫情相關的理賠金額在去除與再保險有關的外部轉移部分之後，淨額估算約 34 億英鎊。

勞合社會員企業所成立的「Syndicate」組織負責承接保險業務，財報內容也涵蓋所有 Syndicate 的業績。在總保費收入方面，則較前年度減少 1% 至 354.66 億英鎊。