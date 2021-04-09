財管2.0發酵 大拇哥投顧：台灣金融商品將大躍進

金管會去 (2020) 年推動財管 2.0 方案，開放國內財富管理服務資產達億元以上高階客戶的財管新制，政策推出至今多家銀行已響應加入服務行列，過去較不被討論的 OBU（境外金融業務）及 OSU（境外證劵業務），也越來越多業者投身其中，TAROBO 大拇哥投顧預期，台灣可銷售的金融商品將大躍進。

國內主動研究外國金融商品多年的 TAROBO 大拇哥投顧，已搶先與亞洲知名基金避險公司 UG Investment Advisers 合作，為多家 OBU 及 OSU 提供行政協助服務，作為拓展其 OBU 及 OSU 業務的第一步。

大拇哥投顧董事張澤民表示，配合金管會的政策願景及限令大鬆綁，金融商品將會越來越多樣，為提供高資產客戶的更多優質商品選擇，因而選定於美國證券交易委員會（SEC）註冊的 UG Investment Advisers 做為合作夥伴，引進三檔基金於國內 OBU、OSU 銷售。

UG Investment Advisers 成立於 1998 年，為亞洲除日本外最早成立、經驗最悠久的避險基金公司之一，有別於其他以 H 股（中國註冊，香港上市）投資為主的避險基金，當中國於 2003 年甫開放外資（QFII）投資 A 股之際，該公司即於當年 5 月成立第一檔專注於中國 A 股的避險基金，為大中華避險基金的先驅，截至 2021 年 2 月，UG Investment Advisers 擁有三檔基金，總計資產管理規模超過 32 億美元。

UG 於過去四年中兩度榮獲國際權威機構 HFM 集團頒發的亞洲避險基金年度最大獎─「最佳基金管理公司」，相當於避險基金界的奧斯卡最佳導演獎，獎項評估著重風險調整後的報酬─夏普值，可說是另類投資界最具權威的獎項。另外，由全球最大的避險基金數據平台 Eurekahedge 所公布的 Asian Hedge Fund Top 10 Table，該公司旗下基金亦是唯一於 2019 年及 2020 年蟬聯前十的基金。

自金管會於去年 8 月公布財管 2.0 後，國內高端金融商品、業務正快速的成長，對於國內新興金融商品研發能力，TAROBO 內部評估台灣將會有更多特色金融商品出現，有望提昇國內財管業者的服務，吸引許多潛在的台灣投資者回流。