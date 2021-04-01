弘憶股證實向客戶漲價 部分訂單已看至年底

半導體通路代理商弘憶股 (3312-TW) 今 (1) 日召開法說會，總經理劉彥輝指出，由於代理原廠成本上揚、提高售價，弘憶股也同步反映給終端客戶，且因現今需求強勁，部分客戶訂單已看至年底。

展望今年，劉彥輝認為，從第一季需求、出貨狀況來看，表現均優於公司預期，前 2 月營收較去年同期也有雙位數成長，全年看起來缺貨情況不會停止，各大產品線展望樂觀。

細分各產品線，無線網路包括 PON、DSL、路由器、IPTV、IP Cam 等，去年第三季開始升溫，動能可延續自今年，尤其在運營標案方面，弘憶股已開始直供中國移動，今年業績貢獻可望更明顯。

WiFi 6 方面，去年在 NB 滲透率約 20%，今年將提升至 30%，且因銷售單價、毛利率再優於前一代，可優化產品組合，其他 NB、PC 相關晶片也持續被追貨，訂單能見度直達年底。

TWS 則因標準型晶片進入紅海市場，弘憶股將資源著重在主動降噪解決方案 (ANC)，去年第四季單季出貨已突破 48 萬顆，看好今年出貨可望再提升。

弘憶股也持續代理新產品，今年取得衡宇科技、源傑科技與富鼎 (8261-TW) 等產品代理權，其中，富鼎 MOSFET 涵蓋高、中、低壓，可應用在電腦、伺服器、顯示卡、充電樁與通訊等。

針對現今供需嚴重失衡，劉彥輝表示，將持續協助客戶導入備選方案，解決燃眉之急，對於需求順勢而為，供給端也與原廠配合，期望滿足客戶訂單。