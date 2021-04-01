【富蘭克林】大盤向上整理，以個股表現為主

受外資回流買超帶動，台股周四終場收紅 140.15 點或 + 0.85%，收 16,571.28 點 (證交所，截 4/1 收盤)，成交量 3,224.95 億 (台幣)，周線收紅。富蘭克林華美投信認為，基本面不變下，台股第二季仍具向上整理空間，特別是補庫存效應，上游科技股仍優於中下游科技，傳產包括航運、紡織、塑化等具表現機會，建議投資人不妨逢低擇優，選股不選市布局。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄認為，經濟基本面成長不變，加上美國政府通過再次擴大救市 1.9 兆美元方案，市場資金充沛下，仍有利於股票市場表現，預料第二季台股仍有機會向上墊高，挑戰前波高點，但也提醒投資人應留意美國公債殖利率與美元走勢表現，將影響市場後續資金流方向。

周書玄分析，目前科技與傳產應均衡布局，科技仍看好上游優於下游；傳產去年因新冠疫情造成的低基期，隨著美國疫苗普遍施打後 (每日加速施打人數提高至 275 萬人)，預期美國市場逐漸解封，消費力道也轉趨熱絡，包括: 運動休閒器材、運動服飾、食品飲料和疫情中受影響的零售消費業者，第二季仍具成長空間，建議持續觀察美國消費力和落後補漲族群。

富蘭克林華美台股傘型之高科技基金經理人郭修伸表示，科技類股上游的產品報價上漲後，造成中下游產品報價上漲壓力；加上美國擴大基礎建設投資，疫情之後如辦公用需求仍存在如 PC/NB、網路設備等拉貨與補庫存效應仍在，仍持續樂觀看好上游晶圓廠、IC 設計、PCB 與車用零組件等相關表現。

短線上，經濟成長趨勢推升下，台灣科技股與後疫情低基期概念股，落後補漲的趨勢不變，富蘭克林華美投信提醒投資人，操作上以選股不選市為主，傳產與電子均衡布局，應留意美債殖利率與美元升值風險，可挑選低本益比、高殖利率或低基期的落後補漲族群，或不妨以台股型基金定期 (不) 定額中長期投資，以降低市場波動風險。

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