現在不該下車的關鍵理由

從 1 月下旬以來，受到美國長期公債殖利率升高、歐洲爆發新一輪疫情、美中關係再度惡化與部份新興市場國家開始升息影響，全球股市波動程度加劇。每天打開新聞，都可以看到又有專家喊出股市將崩盤的消息，但同時間，美國第三輪紓困通過、全球貿易復甦等好消息交替出現，頻繁買進賣出成為不少人的投資策略。「鉅亨買基金」提醒，別忽略離開市場的風險，買進並耐心持有仍是最佳策略。

1. 風險溢酬合理，美股潛在年化報酬率 5%

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採標普 500 指數，資料日期: 2021/3/30。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。美股風險溢酬計算公式為標普 500 指數本益比倒數減去美國 10 年公債殖利率。

質疑美股將崩盤的專家，通常會以目前美國股市本益比高達 32.4 倍，比 1999 年崩盤前夕的 30.7 倍還要高當作論述核心。但仔細觀察會發現，1999 年底美國 10 年公債殖利率為 6.44%，遠高於目前的 1.76%。若改採將美國 10 年公債殖利率納入考量的風險溢酬（標普 500 指數本益比倒數減去美國 10 年公債殖利率），目前美國股市風險溢酬為 1.4%，不僅高於 1999 年底的 - 3%，也高於歷史平均的 0.5%。「鉅亨買基金」認為目前美國股市價格不算貴，未來 10 年美國股市年化報酬率預估值為 5%。

2. 頻繁買進賣出，長期績效可能大打折扣

在新興市場主權債券與全球高收益債券到期殖利率只剩下 3.8% 與 4.8% 的情況下，5% 的潛在報酬率不算差。但要達到此報酬率，必需克服想隨新聞買低賣高的衝動。從 1962 年以來，當美國股市風險溢酬介於 0.6% 至 2.2% 時，未來 10 年美國股市平均報酬率為 5%，但若因為隨意進出場而錯過表現最好的 3 週，平均報酬率將腰斬至 2.3%。5% 與 2.3% 經過 10 年複利效果後，累積報酬率分別為 62.9% 與 25.5%。雖然 3 週只佔整個投資期間的 0.6%，但對長期績效卻有不成比例的巨大傷害。

資料來源：Bloomberg，採標普 500 指數，「鉅亨買基金」整理，資料期間: 1962-2021。料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 不只美股，已開發國家與新興市場股市也不該頻繁進出

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採 MSCI 世界與 MSCI 新興市場指數，資料期間: 1995-2021。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。已開發國家與新興市場股市風險溢酬範圍採與目前數值最接近者，分別為第 25 至第 50 百分位數與第 10 至第 25 百分位數。

頻繁進出場而錯過好表現，不只會對美國股市帶來影響，對已開發國家股市與新興市場股市也有同樣的傷害。從 1995 年以來，當已開發國家股市風險溢酬與目前相似時（目前為 1.2%，回測範圍為 - 1.1% 至 1.7%），未來 10 年股市平均年增率為 3.9%，但若不小心錯過表現最好的 3 週，平均報酬率將降至 1.1%。新興市場股市風險溢酬與目前相似時（目前為 2.5%，回測範圍為 1.1% 至 3.1%），未來 10 年平均報酬率為 2.3%，錯過表現最好 3 週，平均報酬率將降至 - 1.2%。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

低買高賣難度高，耐心持有簡單又有效

股市短期走勢充滿雜音，股價起伏不一定受到基本面影響。想透過短進短出來擴大報酬，往往容易因此錯過股市少數特別好的表現。跟著景氣週期，當美國經濟將走出衰退時進場美國股票型基金或全球股票型基金，待長短期利差再次反轉時再開始減碼，更簡單又更有效。

鉅亨精選基金

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「鉅亨買基金」獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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