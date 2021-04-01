〈美股盤前要聞〉拜登基建計畫出台 美股期貨上揚

拜登宣布 2.25 兆美元基建計畫後，美股期貨週四 (30 日) 走升，道瓊期貨漲 0.35%，標普 500 期貨漲 0.09%，那斯達克 100 期貨漲 0.95%。

1. 拜登宣布規模 2.25 兆美元的基礎建設計畫

美國總統拜登周三 (31 日) 宣布規模 2.25 兆美元的基礎建設計畫，將分八年進行，並透過把企業稅率提高到 28% 支應政府支出，以加速美國從疫情中復甦。計畫中包含興建 50 萬個電動車充電站等項目引發市場矚目。

拜登選在正朝醫療及科技轉型的工業生產重鎮匹茲堡宣布此計畫，他表示，基建計畫將包含就業和家庭兩個部分，是一個世代只有一次的投資，將創造全世界最強韌、也最具創新力的經濟體，以及至少數百萬個「薪資不錯的就業機會」。

拜登政府表示，這些改革帶來的企業營收將使美國一年 GDP 額外增加 0.5%。政府支出將在 15 年內透過稅款全額支付，之後讓政府赤字逐步下降。

2. 美光、威騰皆有意收購鎧俠

全球手機、資料中心等領域記憶體爭奪戰白熱化，據華爾街日報 (WSJ) 引述知情人士報導，美光 (MU-US) 和威騰電子 (WDC-US) 都在考慮收購全球第二大儲存型快取記憶體 (NAND Flash) 業者鎧俠，對鎧俠潛在估值約 300 億美元。

持有鎧俠的貝恩資本目前未保證交易是否成真，一些知情人士表示，若其中一方達成協商，交易有望在春季尾聲塵埃落定。然而若未能達成協議，鎧俠今年晚些時候仍可能再度推動 IPO 計畫。

目前鎧俠生產的 NAND Flash 在全球市占排名第二，鑑於關鍵晶片技術轉讓涉及政治敏感議題，任何交易都可能需要日本政府的支持。美國政府也有可能會從中扮演要角，該交易可能符合美國強化半導體製造能力的計畫，以加強與中國的競爭力。

3. 微軟奪美軍 AR 頭戴裝置採購大單

微軟 (MSFT-US) 周三 (31 日) 表示，已與美國陸軍敲定 12 萬套 AR 頭戴裝置採購合約，合約為期十年，價值上看 218.8 億美元。微軟股價應聲勁揚，供應商 Intevac (IVAC-US) 暴漲近 32%。

微軟研究人員 Alex Kipman 說，這個以 HoloLens 為基礎開發的 AR 裝置，可以讓美軍士兵獲悉周遭情況，促進多種情境下的訊息分享和決策。微軟將在美國生產這些頭戴裝置。

美軍合約凸顯 HoloLens 經過多年研發之後，微軟終於可以靠這項創新產品獲取可觀的收入，成為作業系統和生產力軟體等核心業務以外的生力軍。

4. 美光財測遠勝預期

記憶體大廠美光 (MU-US) 周三 (31 日) 發布優於華爾街預期的營收預測，主因 5G 手機和 AI 軟體對記憶體需求增加，推動記憶體價格上揚，盤後股價勁揚 3.8%。

美光預估本季 (2021 會計年度第 3 季) 營收為 71 億美元 (增減 2 億美元)，高於 Refinitiv 分析師預估的 67.9 億美元。不計部分項目的每股獲利將為 1.62 美元 (增減 7 美分)。

美光表示，DRAM 市場正處於「嚴重短缺」狀態，今年全年供應皆處於趨緊狀態，而 NAND 市場近期則浮現穩定的跡象，目前公司庫存水位已達正常水平

5. 蘋果將向特斯拉採購 85 座大型電池

蘋果周三 (31 日) 宣布，將在北加州太陽能場旁興建一個大型電池儲能區，科技網站 The Verge 報導，特斯拉 (TSLA-US) 將拿下所有電池訂單，總計 85 座。

蘋果預計在加州興建以電池供電的再生能源儲備設施，將擁有多 240 百萬瓦時 (MWh) 的儲能量，地點緊鄰加州蒙特瑞郡 (Monterey) 太陽能場「California Flats」附近，後者目前已經能為蘋果加州所有設施供電。

蒙特瑞郡計畫負責人證實，蘋果將使用特斯拉的電池，預計將建置 85 座 Megapack 電池組。蘋果和特斯拉對此消息未置評。