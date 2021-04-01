永豐餘董事會何壽川家族全面退出 交棒專業經理人

永豐餘投控 (1907-TW) 今 (2021) 年股東會將進行董事改選，今 (1) 日召開董事會通過第 28 屆董事提名名單，從新提名名單可看出原本何壽川為首的何家 3 席董事，將全數退出下屆董事會，交棒給五大策略方向的專業經理人，著重專精、多元、引進女性董事等三大特色，讓永豐餘投控更深化公司治理。

永豐餘目前的董事會中，何壽川、何奕達 (何壽川之子)、何星輝 (何奕達堂哥) 在 9 席董事 (含獨董) 中占有 3 席，但今天永豐餘董事會提名下屆股東會董事改選提名名單，何壽川家族全數退出，且一般董事由 6 席減為 5 席，獨立董事由 3 席增為 4 席。

新提名候選名單一般董事提名：劉慧瑾、蔡維力丶黃鯤雄、王金山及黃俊傑。獨立董事提名：黃迪熹、張懿云、胡均立，以及續任的盧希鵬。

永豐餘副總暨發言人殷國堂表示，到 2024 年，永豐餘將正式成為百年企業，除了更深化公司治理，該公司也訂立未來的五大策略發展方向，分別為：1. 能源及能源管理。2. 以工業互聯網科技加強上下游生態鏈的完整成型。3. 持續循環經濟的發展。4. 材料科技的開發。5. 生態鏈中的新創公司投資與孵化。

殷國堂表示，新任董事候選人的專業背景包括工業互聯網丶產業策略、會計財務、法律專業等，在學術及實務上更多元化專業，且新名單具有專精、多元、引進女性董事等三大特色，有助於專業經營，將更確立永豐餘未來的發展。

永豐餘表示，新任董事劉慧瑾在能源管理及工業生態系管理有多年國際工作經驗，將為永豐餘控股注入新思維及寶貴經驗。另一位新任董事黃俊傑擅長新創產業的篩選、投資與孵育，對於未來投控孵化子公司上市櫃能提供更多經驗。

新任的二位董事加上續任的黃鯤雄專精材料科學，亦是永豐餘集團技術長；王金山擅長財會及公司治理；蔡維力擅長資本市場及資產管理，五位董事在專業及學術上都各有擅長。

在獨立董事專業上借重黃迪熹、張懿云深厚法律執業實務及電子商務法經驗等，其餘兩位獨董候選人盧希鵬、胡均立則在科技管理及循環經濟的學術及實務上有充足經驗，四位獨董候選人可發揮策略建議、強化審計及公司治理專業。

永豐餘表示，綜觀 9 位董事候選人的專業化及多元化，契合永豐餘投控未來發展策略，追求獲利成長、公司治理、社會責任，充分顯現提升永豐餘投控優勢及因應時代巨變下，培養長遠競爭力的特色，可望為廣大股東們創造更永續的價值。

至於現任永豐餘投控董事長何奕達退出董事會後，仍將擔任子公司永豐餘消費品實業與永道射頻董事長，而新任董事長人選，將於 5/17 股東會後召開董事會遴選。