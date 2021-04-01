4/7起永利聯合停止交易 天蔥、系通打入全額交割

櫃買中心今 (1) 日宣布，永利聯合 (8080-TW) 仍列為全額交割及分盤交易，但因經營權異動，股票停止交易；天蔥 (2740-TW) 及系通 (5348-TW) 則因每股淨值低於 5 元，落入全額交割股，相關調整自 4 月 7 日起實施。

櫃買中心指出，永利聯合自 2018 年 5 月 18 日起列全額交割及分盤交易迄今，根據財務報告顯示，每股淨值仍低於 5 元及 3 元，原應繼續維持變更交易方法暨分盤方式交易，但因經營權異動，且異動前後有營業範圍重大變更情事，因此停止股票買賣。

至於天蔥及系通 2 家公司，因去年財報每股淨值已低於 5 元，因此新增列為全額交割股。

和進 (3191-TW)、南璋 (4712-TW)、世紀 (5314-TW) 及天揚 (5345-TW) 4 家公司，每股淨值低於 3 元，因此，繼續列全額交割，並新增採分盤方式交易。泰偉 (3064-TW) 及尚茂 (8291-TW) 維持全額交割，但因每股淨值回升到 3 元以上，取消分盤交易。

櫃買中心表示，凌泰 (6198-TW)、百徽 (6259-TW) 及沛亨 (6291-TW) 每股淨值已較前期增加，並上升至 5 元以上，自 4 月 7 日起恢復普通股交易。