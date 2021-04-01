強化數位科技與電商 永豐餘工紙由邱創華新任董事長

永豐餘投控 (1907-TW) 旗下金雞母永豐餘工紙，今 (1) 日舉行 2021 年第 3 次臨時董事會，會中通過原任董事長蔡維力請辭，由全體董事推選邱創華出任永豐餘工業用紙董事長，將借重邱創華經歷，強化數位科技與電商。

永豐餘工紙指出，新任董事長邱創華為國立臺灣科技大學機械學士、元智大學 EMBA，現任永豐紙業總經理、宏通數碼科技董事長，華磁票券印刷董事長、貝爾敦董事長，並曾任元太科技全球營運長、台灣嘉碩科技執行總經理、摩托羅拉電子總經理等高科技產業職務。

永豐餘工紙表示，工紙未來發展以四大方向為主，包括客戶需求將以系統化、數位科技，強化訂單管理並發展電子商務。因此，將借重新任董事長邱創華深厚的電子產業、紙業、包材數位化經驗，推動永豐餘工紙業務發展。

另外，為滿足客戶多元服務的需求，永豐餘工紙將擴展上下游網絡策略關係以提升服務效率與產品廣度。在生產製程上，將不斷精進，持續推動製程標準化、設備自動化以提升品質、降減成本。

而供應鏈管理方面，要以數位化系統，強化國內外供應鏈管理的效率、成本以及品質。在永豐餘的核心理念循環經濟方面，將在既有的領先基礎上落實全循環經濟商業模式。

永豐餘工紙表示，預期未來在邱創華帶領下，將深化四大發展方向，提高永豐餘工紙競爭優勢，以追求持續成長，為股東創造合理投資價值。