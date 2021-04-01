〈房產〉全台六都首季房屋交易量6.22萬棟 年增16.5% 創10年同期新高

全台六都會區分別公布 2021 年 3 月「建物買賣移轉棟數」，六都交易量合計 2 萬 2576 棟，年增 13.9%，今年首季六大都會區建物買賣移轉棟數，合計 6 萬 2157 棟，年增率 16.5%，累計首季移轉量刷新 10 年新高紀錄。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，此買賣移轉數據，除反映當前房市自住需求穩定，近年新案逐漸完工落成也推高移轉棟數。

曾敬德指出，去年第一季正值疫情期間，因此買賣移轉棟數基期較低，反觀今年則是民眾購屋信心偏向樂觀，移轉棟數呈現量增，政府也積極推出打炒房政策因應，三月房市價格漲勢已受壓抑，今年房市仍是自住當道。

今年 3 月六都建物買賣移轉棟數月增 45.4%，台北市月增 36.8%，新北市月增 19.6%，桃園市月增 25.7%，台中市月增 47.4%，台南市月增 48.4%，高雄市月增 58.2%。永慶房屋業管部協理謝志傑表示，由於上個月適逢農曆春節，工作日減少造成基期較低，因此在工作日回歸正常後，3 月交易量增加。

與去年同期相比，六都交易量增加 13.9%，其中台北市年增 13.%，新北市年增 19.6%，桃園市年增 8.9%，台中市年增 10.5%，台南市年增 8.3%，高雄市年增 19.2%。房仲業者指出， 3 月交易量六都會區全面增加，除了受到去年受疫情影響，房市買氣短暫陷入觀望氣氛外，去年下半年開始的資金熱潮以及超低利率環境持續，加上台灣的疫情控制得當，經濟前景也看好，讓今年買氣較去年熱絡。

其中，高雄市 3 月交易量為 3,682 棟，月增 58.2%，年增 19.2%，是六都中表現較好的都會區，高雄市去年 3 月在較少建案交屋挹注下，交易量處於低檔，加上本月大寮區、路竹區應有新建案交屋，推升交易量，讓高雄 3 月交易量年增近 2 成。

台灣房屋集團趨勢中心經理陳定中指出，新北、桃園與台中 3 月交易量都創下 2012 年以來的 3 月同期新高，主要在於三都近年建設題材豐沛，且都是企業在台投資的大熱門，因此匯聚買氣，讓買賣移轉棟數開出紅盤；加上三都的重劃區開發火力強勁，包括江翠北側、土城暫緩、中路、A7、北屯機廠、廍子等新興重劃區，近期都陸續邁入新案交屋高峰期，在交屋潮一波接一波的情況下，買賣移轉量遂持續走高。

進一步觀察今年第一季六大都會區建物買賣移轉棟數，六都交易量合計為 6 萬 2157 棟，較去年同期增加 16.5%，其中台北市年增 16.1%，新北市年增 14.9%，桃園市年增 16.8%，台中市年增 20.9%，台南市年增 6.0%，高雄市年增 20.1%。全台六都會區中除了台南市之外，其餘都會區都有雙位數的成長，顯示自住、置產等剛性買盤依然強勁。