〈房產〉房市景氣回溫 國產署都更宅標售標脫率5成

財政部國有財產署標售 29 戶都更宅，受到景氣回溫與市場對於新成屋需求殷切帶動下，吸引超過 30 封投標單投標，結果底標總金額 14.7 億的都更宅，最終標脫 15 戶，標脫率約 5 成，成交標脫約 7.1 億元。

房仲業者認為，國產署此次標售並沒有小坪數的套房產品，近半的標脫率反映市場對於雙北市新房子的需求穩定，標售結果也可視為現階段北台灣房市的風向球。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，國產署此次標售都更宅中，除了萬華一案外，全部社區都有民眾投標，且標脫產品包括億元的豪宅與總價 2000 多萬的都更宅，顯示當前換屋與自用需求穩定，而新房子對於民眾更具吸引力，且此次標售並沒有千萬元以下的小宅產品，幾乎都是標準型或換屋型產品，還能夠寫下 5 成標脫率，雖然平均加價幅度僅有 3%，但標售成績還算不錯。

國產署這次標售共有 29 戶，底標總計為 14.7 億元，其中有不少都是沒有標售過的新面孔，因此對於看屋已久的消費者有一定的吸引力，此次標售北市大安區「明日博」7 戶、「清歡」1 戶，兩者都是總價億元的豪宅社區，結果「明日博」標脫 3 戶，最高總價 1.17 億元，「清歡」則是 1.16 億元標脫。

北市標售還有文山區 4 戶的「忠順大院」，結果順利標脫 2 戶，總價都為 2900 餘萬元，萬華區的「全坤威峰」則是釋出 1 戶標售，內湖區「昇陽樹也」則有 1 戶以 2889 萬元標脫。

在新北市方面，則有新店的「友座臻美」釋出 6 戶，有兩戶以 2500 萬元與 2740 萬元標脫，板橋「昇陽文薈」5 戶標脫 3 戶，永和「勝開大地」2 戶標脫 1 戶總價 1928 萬元，淡水「漢皇丰川」1 戶標脫總價 2635 萬元，以及三重「翔譽雙子星」1 戶以 2091 萬元標脫。