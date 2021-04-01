圓點奈米去年大賺近3股本 EPS 32.58元 擬配息15元

檢測試劑廠圓點奈米 (6796-TE) 受惠新冠肺炎疫情，催生檢測試劑需求暴增，去年稅後純益 6.18 億元，較 2019 年虧轉盈，每股純益 32.58 元，大賺近 3 個股本；董事會通過去年盈餘分配案，擬配息 15 元，包括現金股利 14 元、股票股利 1 元，以今日收盤價 305.5 元估算，現金殖利率 4.58%。

圓點奈米去年營收 17.19 億元，年增 1408%；毛利率 55.73%，年增 34.09 個百分點；營利率 46.4%，較 2019 年負轉正；稅後純益 6.18 億元，較 2019 年虧轉盈，每股純益 32.58 元。

圓點奈米過去是將試劑與儀器分開銷售，後續向客戶推廣兩項產品同時購買，藉此推升試劑出貨量成長，加上試劑毛利較高，推升整體獲利表現。

圓點奈米營收比重方面，試劑占 52%、儀器占 40%、耗材占 8%，其中，試劑已銷售至全球 60 多個國家、超過 160 個客戶，預期今年試劑營收比重將擴大至 7 成；儀器部分則持續生產 8、32、48、96 人次檢測儀器。

展望今年，圓點奈米看好，各國積極開放邊境恢復經濟，試劑需求維持高檔，訂單能見度達第 3 季，加上韓系大客戶今年銷售額可達 5 兆韓元，年增 4 倍，估今年全年營運將年增 2 倍。