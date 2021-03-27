〈美股熱門股〉SPAC正夯 BowX暴漲 全球晶片短缺 車廠、半導體廠兩樣情

WeWork 借殼上市 BowX Acquisition 股價飆逾 20%

共享辦公室新創公司 WeWork 周五宣布與特殊目的收購公司 (SPAC) BowX Acquisition 併購借殼上市，BowX Acquisition(BOWX-US) 股價暴漲 20.29%，以 11.71 美元作收。

BowX Acquisition 負責人是 NBA 國王隊（Sacramento Kings）老闆拉納戴夫（Vivek Ranadive），他同時也是軟體公司 Tibco 的創辦人，並延攬 NBA 球星歐尼爾（Lucille O'Neal）擔任 BowX Acquisition 的顧問。拉納戴夫表示，相信 WeWork 會從經濟復甦中再次爬起來。

全球晶片吃緊 蔚來 ADR、福特跳水

受全球晶片短缺影響，福特汽車 (F-US) 與蔚來汽車 (NIO-US) 分別宣布暫停生產，股價下跌，福特汽車小跌 0.16%，收 12.30 美元，蔚來 ADR 重挫 4.77%，收 36.13 美元。

福特位在密西根州迪爾伯恩市的工廠，計畫將從週五 (26) 至週日 (28 日) 停止生產，並於週一 (29 日) 恢復運作

另一方面，蔚來聲明表示，由於晶片短缺，將臨時停產 5 個工作日。

艾司摩爾、應材漲逾 7%

在英特爾宣布重返晶圓代工事業後，各家業者較勁先進製程，半導體設備商成最大贏家，艾司摩爾 (ASML-US) 收盤大漲 7.14%，以 624.67 美元作收、應材 (AMAT-US) 收盤股價暴漲 7.45%，收 128.64 美元。