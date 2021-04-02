美國最大加密貨幣交易所Coinbase獲美SEC核准 4月14日直接上市

美國最大加密貨幣交易所 Coinbase 周四 (1 日) 宣布獲美國證券交易委員會（SEC）核准，將於 4 月 14 日直接上市，成為那斯達克（Nasdaq）首家直接上市的大型公司。

Coinbase 表示，計畫發行近 1.15 億股 普通股 A 股，股票代號為 COIN。直接上市的公司上市後不再發行新股，而是讓現有股東向新投資人出售股票。

美國 SEC 放行 Coinbase 上市，對加密貨幣的擁戴者來說是一個里程碑。他們已經大量投資比特幣 (BTC-US) 等與區塊鏈相關的資產。直到最近許多傳統銀行與投資機構，也漸漸開始接受過去認為投機且波動大的加密貨幣。

隨著比特幣價格在過去一年暴漲約 800%、以及周遭因比特幣而形成的公司與交易平台，自成一個加密貨幣生態系等因素，使得 Coinbase 價值大幅飆升。

Coinbase 在招股說明書中，特別將比特幣價格下跌列為風險因素之一。該公司表示，目前約有 100 多個國家、超過 4,300 萬個用戶，使用公司平台交易數位資產。

CNBC 報導，根據 3 月 23 日一份新的公開文件，Coinbase 在私募市場估值已達 680 億美元，平均每股為 343.58 美元。儘管這並不代表公司股票價值，但那斯達克可能以此作為上市前的參考價格。

Coinbase 僅發表了一篇簡短的貼文宣布通過 SEC 審核。雖然 Roblox、Spotify、Slack 和 Palantir 等公司之前皆在紐約證券交易所 (NYSE) 直接上市，但 Coinbase 將成為那斯達克首家直接上市的大型公司。