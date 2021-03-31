期貨交易員大膽押注比特幣上漲 布局4月底漲上8萬美元

芝加哥商品交易所 (CME) 周二 (30 日) 公布，將推出新的比特幣衍生產品，幫助投資者可以用更小單位交易，新產品仍待監管單位批准。

芝商所預計於 5 月 3 日推出的新產品，名為微型比特幣期貨 (Micro Bitcoin)。據 CoinTelegraph 報導，這一期貨合約每口價值為 0.1BTC，遠低於目前芝商所每口規模 5 枚比特幣的標準比特幣期貨。

這一消息被視為利多，據 Coindesk 報價，至台北時間周三 (31 日)14:56，比特幣價格繼續逼近 6 萬美元，報 59759 美元，24 小時上漲 2.6%。

(圖表取自 coindesk)

《Zero Hedge》指出，由近期期貨押注狀況，交易員開始在看漲期權建立更大的部位，並押注在 4 月底前，比特幣價格將超過 8 萬美元。在 12 萬美元的位置，也有不少投資者進行布局。

最多金額押注比特幣漲至 8 萬美元 (圖表取自 Zero Hedge)

而根據數據聚合網站 Skew，期權交易者可能有點過於樂觀。平台分析，比特幣屆時達到 8 萬美元的可能性僅 6.19%，突破 10 萬美元的機率僅 2.15%。

對於新的期貨選擇，芝商所全球股票指數和另類投資產品主管 Tim McCourt 表示，微型比特幣期貨的推出，直接回應了眾多客戶對小型合約的需求，新產品將為參與者提供更多選擇，提高他們的交易精準度，幫助他們以透明、有效的方式，交易受監管的比特幣期貨。

芝商所自 2017 年 12 月推出比特幣期貨合約，而這一期貨的交易規模也一直上升，芝商所之後也陸續推出加密貨幣衍生品，包括以太幣期貨。