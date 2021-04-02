美元走到微笑曲線右半端 花旗：美元看升但不必擔心打擊美股

美元擺脫低迷態勢今年來一路回升，讓一些股市多頭心生疑慮，但花旗 (Citi) 策略師表示，美元現在的上升走勢和美國經濟擴張同步，就算美元繼續升值，美股也不必然就會下跌。

在投資人押注美國經濟持續成長之下，追蹤美元對一籃子貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 從 2 月中旬上漲 4%。由於美國疫苗接種進度快於大部分國家，且美國擴大財政刺激，美元接下來可望繼續升值。

美元上升通常會導致美股下跌，但花旗外匯策略師表示，歷史不必然重演，「強勢美元可能打壓風險資產，但如果是在全球經濟持續復甦的情況下，美元升值不見得會扼殺股市漲勢。」

花旗舉「美元微笑」模型說明，2020 年 3 月全球經濟減速、風險胃納收斂，避險需求刺激美元上揚，然而到 2020 年下半年，全球經濟開始擴張、風險胃口恢復，美元轉貶。

現在美元進入第三個階段，也就是全球經濟持續復甦，而美元同步升值。

花旗團隊說，「美元走到微笑曲線的右半端」，美國帶領全球經濟持續復甦。美國公債殖利率進一步上升，反映投資人正在評估聯準會 (Fed) 升息的可能性。

花旗建議在美元微笑第三階段，投資人可以加碼美國和日本股市—需搭配日圓避險，但減碼新興市場和英國股市。

以產業類別來看，花旗團隊偏好工業、金融和資訊科技 (IT)，但減碼消費必需品、原物料和通訊服務類股，並建議投資人考慮對大宗商品獲利了結。

花旗表示，美元若持續升值、走完微笑曲線所有階段，就會開始拖累風險資產，雖然現在還不到下一次通空頭市場來臨的時刻，但投資人應該隨時留意情勢。