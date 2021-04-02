幣圈利多連連 Coinbase宣布本月將上市 激勵比特幣站回6萬美元大關

隨著近日 Paypal、Visa 擴大接受虛擬貨幣應用後，幣圈再傳新消息，美國最大加密貨幣交易所 Coinbase 宣布本月 14 日將直接上市，激勵比特幣一度突破 6 萬美元大關。

Coinbase 周四 (1 日) 表示，該公司獲美國證券交易委員會 (SEC) 核准，將於本月 14 日直接上市，屆時 Coinbase 將成為那斯達克 (Nasdaq) 首家直接上市的大型公司。

此外，Coinbase 表示，將於下周二 (6 日) 公布第一季財報。預計上市參考價格將落在 300 至 350 美元之間，市值約 1000 億美元，這將使 Coinbase 估值超越 Uber (UBER-US) 。

美國 SEC 放行 Coinbase 上市，對幣圈而言可說是一個里程碑，消息傳出後激勵比特幣一度站回 6 萬美元大關，隨後漲幅收斂，24 小時內上漲 1.09%。

比特幣 4/1 至 4/2 日線圖 (圖: Coindesk)

OKCoin 營運長 Jason Lau 表示，比特幣有望再次重新測試 6 萬美元關卡，近期比特幣大幅反彈，主因虛擬貨幣日益打入主流領域。

Paypal (PYPL-US) 周二 (30 日) 表示，美國用戶透過 Checkout with Crypto 的功能，即可將比特幣、以太幣、萊特幣或比特幣現金即時兌換為美元，且不會額外加收手續費可完成整個交易程序。

Visa (V-US) 則在周一宣布虛擬貨幣的試營運計畫，允許虛幣平台透過其發行的 Visa 卡，直接以跟美元掛鉤的數位穩定幣 USD Coin (USDC) 結帳，不需再兌換成法定貨幣。